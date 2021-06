Het bedrijf achter de wodkalabels Stolichnaya en Moskovskaya moet in nog eens zes landen de rechten op die merken teruggeven aan de Russische staat. Dat heeft de rechtbank in Den Haag in een eindvonnis beslist. De Hoge Raad oordeelde eerder al dat de merkrechten in de Benelux van Rusland zijn.

Het Russische staatsbedrijf FKP Sojoezplodoimport voert al jaren processen om de merken, die in Sovjettijd staatseigendom waren, terug te krijgen van Spirits. Rusland betoogt dat Sjefler die rechten in de chaotische jaren negentig, na de ineenstorting van de Sovjet-Unie, op illegale wijze heeft bemachtigd.

In de Haagse zaak eiste de Russische staat voor in totaal dertien landen de merkrechten terug van Sjefler. Dat de zaak in Nederland plaatsvond, komt doordat Spirits hier aan het begin van de zaak was gevestigd.

Bedrijf moet schadevergoeding betalen aan Rusland

De rechter verbood Spirits de merken Stolichnaya en Moskovskaya in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Cyprus, Zweden, Italië en Tsjechië te gebruiken. Met uitzondering van Italië moet Spirits aan FKP bovendien een schadevergoeding betalen voor de misgelopen winsten door onrechtmatig gebruik van de merkrechten in die landen. Volgens de Nederlandse advocaat van FKP, Joris van Manen, kan die vergoeding in de honderden miljoenen euro's lopen.

Volgens Van Manen gaat het om een uniek vonnis. "Een uitspraak waarin een nationale rechter oordeelt dat merken in een aantal landen teruggegeven moeten worden aan de oorspronkelijke eigenaar bestond volgens mij nog niet."

Spirits verkoopt wodka van Stolichnaya en Moskovskaya in tal van andere landen. Rusland voert onder meer in de Verenigde Staten, de belangrijkste markt voor die merken, en Australië nog procedures om de merkrechten terug te krijgen.