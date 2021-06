Wie nu een vakantie boekt bij een reisorganisatie die is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) betaalt 5 euro extra als bijdrage aan het fonds. In het verre verleden bestond zo'n bijdrage ook al, maar die werd geschrapt toen de SGR-pot vol zat. Dat is nu nog zo, maar de organisatie houdt in verband met de coronacrisis rekening met het worstcasescenario, zegt directeur Erik Jan Reuver in gesprek met NU.nl

"Bovendien staan we nu garant voor de 400 miljoen euro die in het voucherfonds zit", aldus Reuver. "Dat is een verplichting die we zijn aangegaan richting de overheid. Het is geen subsidie, maar een lening." De SGR denkt dat reisorganisaties voor in totaal 250 miljoen euro moeten lenen uit het fonds, om de eerder uitgegeven reisvouchers aan consumenten te kunnen terugbetalen.

Verder houdt de SGR-directeur rekening met de mogelijkheid dat meer reisorganisaties het door corona toch niet redden, zoals D-reizen. "Als in het najaar nog reisorganisaties failliet gaan, kun je zomaar 100 miljoen euro schade oplopen." Bovendien kunnen touroperators opnieuw geconfronteerd worden met kostbare repatriëringsacties als ergens een uitbraak komt.

Schade D-reizen enkele tientallen miljoenen

Reuver: "We hebben in overleg met de overheid besloten de heffing voor consumenten weer in te voeren." Toen de coronacrisis losbarstte, zat er in de pot van de SGR ruim 88 miljoen euro. "Daar is alles nog van intact", aldus de SGR-directeur. Door het faillissement van D-reizen zal er wel een hap uit genomen worden. Over de hoogte van dat bedrag kan Reuver nog niets zeggen, maar dat kan zomaar enkele tientallen miljoenen zijn.

Vrij snel na het uitbreken van de coronacrisis riep de ANVR, de brancheorganisatie voor de reissector, in samenspraak met de SGR en de overheid de reisvouchers in het leven. Mensen wier vakantie geannuleerd moest worden, kregen een voucher waarmee ze later alsnog op vakantie konden.

Maar naarmate de crisis aanhield, werd duidelijk dat mensen nauwelijks nog op vakantie konden en de vouchers wel eens omgezet zouden moeten worden in geld. Een jaar geleden kreeg de SGR daarom een kredietfaciliteit van de overheid ter waarde van 150 miljoen euro. "Voor het geval wij meer dan 50 miljoen euro schade zouden lijden voor 31 juli 2021. Maar dat voorzie ik niet."

Inmiddels 130 miljoen euro uitgeleend uit voucherfonds

Die faciliteit blijft waarschijnlijk ongemoeid. Bij het voucherfonds met een omvang van 400 miljoen euro dat eind maart de zegen kreeg van Brussel, loopt het wel storm. "Daar is nu zo'n 130 miljoen euro van uitgekeerd", zegt Reuver. Reisorganisaties die de vouchers niet uit eigen middelen kunnen terugbetalen, kunnen lenen uit dat fonds.

Als ze die lening uiteindelijk niet kunnen terugbetalen en/of failliet gaan, dan komt de rekening terecht bij de pot van de SGR, die door de herinvoering van de bijdrage extra gevuld wordt. Reuver: "Voor zolang dat nodig is. We bekijken dat van jaar tot jaar." Wie een reis boekt bij een aangesloten touroperator ziet de 5 euro per persoon los op de boeking, of de touroperator verwerkt het in het totaalbedrag.