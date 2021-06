Ieder jaar is het weer een probleem als het lekker weer wordt: de airco's raken overal razendsnel uitverkocht. Het lijkt alsof heel Nederland plotseling een airco nodig heeft waardoor de apparaten nergens meer te koop zijn. Hoe komt het toch dat dit jaar op jaar gebeurt, en wat proberen bedrijven te doen om de airco's ook op hete zomerdagen op voorraad te houden?

Voor zijn werk bij bol.com houdt Tjerk Blik het weerbericht scherp in de gaten. Hij is bij de webwinkel verantwoordelijk voor de coördinatie van het team tijdens 'hittepieken': weken waarin het veel warmer is dan normaal en Nederlanders massaal op zoek gaan naar verkoeling.

Komt er zo'n week aan, dan is het aanpoten geblazen voor zijn team. Airco's, ventilatoren en (opblaas)zwembaden vliegen opeens de deur uit, terwijl die de rest van het jaar bijna niet verkocht worden.

"In augustus vorig jaar was die piek enorm", zegt Blik. "Toen zaten we middenin een van de langste hittegolven die we ooit gehad hebben in Nederland. Omdat bijna iedereen toen ook nog thuiswerkte, schoot de verkoop van airco's omhoog."

En ook de afgelopen tijd steeg de vraag naar airco's al flink, merkte Coolblue. Bij de webwinkel werden de afgelopen twee weken ongeveer zes keer meer airco's en ventilatoren verkocht dan in de twee weken daarvoor. De verwachting is dat die vraag de komende dagen nog sterker stijgt.

Een half voetbalveld vol airco's

Grote kans dus dat we binnenkort weer nieuwsartikelen over uitverkochte airco's lezen. Dat airco's zo snel uitverkocht raken heeft volgens Blik meerdere oorzaken. De belangrijkste: het zijn grote en zware apparaten. Het is daardoor lastig om ze op voorraad te houden.

Blik: "We hebben een speciaal warenhuis voor grote artikelen. Ongeveer 2.000 vierkante meter daarvan staat vol met airco's." Dat betekent dat de webwinkel ongeveer een half voetbalveld vol met airco's heeft staan.

Daarnaast is lastig om airco's te bestellen of te versturen naar een klant. De hele distributieketen moet daar rekening mee houden en extra ruimte maken voor de apparaten, zegt Blik. "Een pakketbezorger kan bijvoorbeeld maar één airco per keer meenemen, omdat ze groot en erg zwaar zijn. Dus als er drie airco's in dezelfde straat bezorgd moeten worden, moet de bezorger drie keer op en neer lopen." Erg efficiënt is het proces daardoor niet.

Al vroeg airco's inkopen

Toch hebben Blik en zijn team manieren bedacht om de airco's zo goed mogelijk op voorraad te houden. Zo worden ze al in het najaar besteld. "Ze moeten dan in China nog geproduceerd worden en vervolgens per boot naar Nederland gebracht worden. Dat kost veel tijd." En Blik probeert van voorgaande jaren te leren. "We weten precies wat er tijdens voorgaande hittegolven is verkocht. Daar proberen we onze inkoop op aan te passen."

Winkelketen Blokker laat weten ook al vroeg airco's in te kopen. "Onze voorraad ligt al vanaf maart en april in de winkels en distributiecentra op voorraad", zegt een woordvoerder. "We kopen deze artikelen ver van tevoren in en moeten ervoor zorgen dat we de voorraad tegen het einde van het seizoen hebben verkocht. We hebben daarna namelijk de ruimte in de winkels en in het DC weer nodig voor het volgende seizoen." Dan vullen de distributiecentra zich langzaam weer met kerstbomen, gourmetsets en sleeën.