De Amerikaanse frisdrankgigant Coca-Cola draagt op de beurs weinig gevolgen van een actie van de Portugese voetballer Cristiano Ronaldo. Die zette maandag op een persconferentie rond het EK twee flesjes cola uit het zicht en raadde iedereen aan water te drinken. De koers van het bedrijf zakte maandag ook in, maar dat kwam vooral omdat het bedrijf een dividend uitkeerde.

Een aandeel van Coca-Cola kostte vrijdag bij de slotbel nog 56,18 dollar (46,37 euro), maar maandag omstreeks 16.30 uur (Nederlandse tijd) kwam de koers op 55,24 dollar uit. Daarmee verloor het bedrijf zo'n 4 miljard dollar aan beurswaarde. Dat heeft echter weinig te maken met de actie van Ronaldo, maar met een dividenduitkering.

De meeste bedrijven die beursgenoteerd zijn, storten op gezette tijdstippen een deel van hun winst door aan iedereen die aandelen heeft. Dat heet dividend. Daardoor daalt de koers van het aandeel, maar daar hebben de aandeelhouders geen last van omdat ze geld in de plaats krijgen.

Intussen ging de koers alweer wat omhoog. Je betaalt op dit moment 55,41 dollar voor een Coca-Cola-aandeel.

Voedingscentrum juicht actie toe

De frisdrankmaker reageerde dinsdag in een gezamenlijke mededeling met voetbalbond UEFA al op het incident. "Coca-Cola biedt een variatie aan drankjes voor verschillende behoeften, die tijdens het toernooi beschikbaar zijn voor spelers", klonk het. "Dit omvat water, (iso­to­ne) sportdranken en sappen, koffie en thee, evenals Coca-Cola."

"De spelers krijgen water aangeboden, naast Coca-Cola en Coca-Cola zero sugar", staat verder in de verklaring. "En bij aankomst op onze persconferenties kunnen ze hun favoriete drankje kiezen."

Het Voedingscentrum was dan weer erg te spreken over de actie van Ronaldo. "Hier kan ons marketingbudget niet tegenop", zei een woordvoerder dinsdag tegen het AD. Het Voedingscentrum promoot gezond eten en drinken onder Nederlanders. Maar een wereldster als Ronaldo heeft volgens de instelling veel meer invloed. Zo heeft de Portugees op Instagram bijna 300 miljoen volgers.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de koersval van Coca-Cola volledig te wijten was aan de actie van Cristiano Ronaldo, maar het blijkt iets genuanceerder te liggen. We hebben het artikel aangepast.