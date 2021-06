Bij het Eindhovense bedrijf HTL&DHT, dat restjes tabak recyclet en omvormt tot verwerkbare tabak, wordt de komende week gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden. De productie ligt zeker tot vrijdag 18 juni stil, meldt vakbond FNV.

De stakingen gebeuren in het kader van onderhandelingen over een nieuwe cao. De vorige cao verliep op 1 april vorig jaar. De directie stelde toen een loonsverhoging van 1,5 procent voor 2020 en 2021 voor, maar dat vonden de werknemers te weinig. "Dat was meer dan terecht", vindt FNV. "Het bedrijf maakt een uniek product en een marktconforme loonsverhoging komt minstens een stukje boven de inflatie uit."

FNV stelde daarop een ultimatum waar de directie niet op reageerde, waardoor de vakbond het werk neerlegde. Eind mei lag de fabriek al eens 24 uur stil. Het bedrijf kwam wel met een nieuw bod, maar dat leek volgens FNV te veel op het vorige. Tussen 7 en 9 juni was er een nieuwe staking en sinds maandag ligt de productie opnieuw tot vrijdag stil.

HTL&DHT recyclet al sinds 1964 resttabak in Eindhoven om het om te vormen tot verwerkbare tabak. Volgens FNV is er sprake van onderbezetting, waardoor mensen vrije dagen moeten opofferen of lange dagen moeten draaien om gaten in het rooster op te vullen. Ook daar wil de vakbond verandering in zien.

Bij het bedrijf zelf was voorlopig nog niemand bereikbaar voor commentaar.