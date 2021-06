In 2020 zijn een stuk minder mensen uit hun huurwoning gezet dan in de jaren daarvoor. In 2018 werden nog 3.000 mensen uit hun huis gezet, vorig jaar waren dat er nog 1.720. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties.

Volgens Aedes daalt het aantal huisuitzettingen doordat corporaties meer aandacht besteden aan het op tijd signaleren van schuldenproblematiek. De coronacrisis heeft die vroege signalering alleen maar noodzakelijker gemaakt.

Negen op de tien corporaties zeggen binnen een maand contact op te nemen met een huurder die niet op tijd heeft betaald. Vaak gaat de corporatie dan ook meteen op huisbezoek om met de bewoner in gesprek te gaan. Zo'n bezoek blijkt in de meeste gevallen al voldoende om de huurachterstand op te lossen.

Toch lukt het niet altijd om er samen uit te komen, zegt Aedes. Een op de vijf corporaties heeft vorig jaar een huurder uit huis moeten zetten. Dat gebeurde als de huurder onbereikbaar was of niet naar een oplossing wilde zoeken. Ook was er in veel gevallen sprake van overlast of criminaliteit.