Voor een groot aantal kantoorpanden dreigt een gedwongen sluiting. Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen minimaal energielabel C hebben, maar op dit moment heeft 10 procent van de kantoorpanden nog geen label C of beter. Bij 38 procent van de panden ontbreekt zelfs een label, blijkt uit een analyse van vastgoedbeheerder Colliers.

In totaal gaat het om ongeveer 27,5 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte die niet voldoet aan de nieuwe eis. Dat staat gelijk aan alle kantoorruimte in de vijftien grootste kantoorsteden in Nederland bij elkaar opgeteld.

"Van de gebouwen die nu nog geen label hebben, is een deel in theorie wel duurzaam genoeg", zegt duurzaamheidsexpert Jeroen Bloemers van Colliers. "Het aanvragen van een label is voldoende. Dit geldt voor ongeveer de helft van deze groep, als we uitgaan van het bouwjaar. Over het algemeen geldt: hoe nieuwer het kantoor, hoe duurzamer."

Over ruim anderhalf jaar kunnen panden die geen C-label hebben gedwongen gesloten worden. Er gelden wel wat uitzonderingen. Als bijvoorbeeld de terugverdientijd voor de energiebesparende maatregelen om tot energielabel C te komen langer dan tien jaar is, geldt de verplichting niet. Als een gebouw voor minder dan 50 procent als kantoor wordt gebruikt, geldt de verplichting ook niet.

Al met al moeten naar schatting 62.000 van de 97.000 kantoorpanden in Nederland aan de verplichting voldoen