Een topambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid (VWS) was op de hoogte dat Sywert van Lienden had gelogen over zijn samenwerking met KLM voor een luchtbrug met China voor het invliegen van mondkapjes. Dat bevestigen de vliegmaatschappij en de desbetreffende topambtenaar woensdag aan Follow the Money (FTM).

KLM had in werkelijkheid geen samenwerking met Van Lienden, maar ondertussen gebruikten de ondernemer en zijn partners die claim wel tijdens onderhandelingen.

Vorig jaar maart begon het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met KLM een luchtverbinding tussen China en Nederland. Die samenwerking zou uitsluitend voor de overheid worden gebruikt.

KLM zegt tegen FTM dat Van Lienden en de stichting Hulptroepen ook was medegedeeld dat de maatschappij alleen voor de overheid zou vliegen. "Daarna is er geen contact meer geweest en verliep alles via LCH", aldus een woordvoerder van KLM.

Volgens VWS-ambtenaar Mark Frequin, die bij het ministerie verantwoordelijk was voor de samenwerking met LCH, gebruikten Van Lienden en zijn kompanen de zogenaamde overeenkomst met KLM tijdens iedere presentatie. Twee andere bronnen zouden dat bevestigen. Van Lienden wilde zelf niet reageren op vragen van de site.

Ondanks dat de top op de hoogte was van de valse claim, ging het ministerie toch met Van Lienden in zee omdat het bang was dat LCH en de stichting Hulptroepen (van Van Lienden) anders tegen elkaar zouden gaan opbieden.

Minister dacht dat Van Lienden geen winstoogmerk had

Voormalig minister Martin van Rijn dacht destijds dat Van Lienden zonder winstoogmerk handelde, omdat hij en zijn partners als privépersonen een convenant van het LCH hadden ondertekend waarin zij dat beloofden. De deal ging echter naar de bv Relief Good Alliance van de ondernemers, waarmee geen handtekening onder het convenant was gezet.

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten uiteindelijk een overeenkomst waarmee ze ruim 100 miljoen euro belastinggeld ontvingen voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes die nooit gebruikt werden. Van Lienden hield daar ruim 9 miljoen euro aan over, zijn twee partners zo'n 5 miljoen. Het volledige bedrag werd voorgeschoten door de regering.

De deal zorgt nog altijd voor veel ophef in Den Haag. Dinsdag nam de Tweede Kamer een motie aan die Van Lienden en zijn zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel vragen om het geld dat ze verdienden met de mondkapjesdeal terug te storten. Volgens DENK-leider Farid Azarkan hebben de drie zich "op oneigenlijke gronden verrijkt". De Kamer wil vooralsnog de terugbetaling niet afdwingen.