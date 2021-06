Het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen hebben na ongeveer zes jaar de aanleg van de langste onderzeese hoogspanningskabel ter wereld afgerond. De North Sea Link heeft een lengte van ongeveer 720 kilometer en moet het mogelijk maken om hernieuwbare energie uit te wisselen, meldt de Noorse netbeheerder Statnett.

"Als het waait in Engeland en er wordt veel windenergie geproduceerd, kunnen we in Noorwegen goedkoop elektriciteit kopen van de Britten", zei de projectleider van Statnett. "En als er weinig wind is en veel vraag naar elektriciteit in Engeland, dan kunnen ze bij ons hydro-elektrische energie aanschaffen."

De kabel bevindt zich op enkele kilometers na helemaal onder water en verbindt het Noorse Suldal met het Britse Blyth. De aanleg kostte naar schatting tussen de 1,5 en 2 miljard euro.

Het ging gepaard met de nodige technische uitdagingen. Zo moest een ruim 2 kilometer lange tunnel worden geboord. Ook moest een speciaal vaartuig worden gebouwd voor de werkzaamheden in een Noors meer.