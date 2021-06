Cristiano Ronaldo toonde zich op een persconferentie tijdens het EK voetbal geen fan van Coca-Cola. Toen de Portugese ster ging zitten, zette hij omzichtig twee flesjes cola opzij zodat deze uit beeld verdwenen. Coca-Cola is een officiële sponsor van het toernooi. De drankgigant reageerde dinsdag bij monde van de UEFA.

"Coca-Cola biedt een variatie aan drankjes voor verschillende behoeften, die tijdens het toernooi beschikbaar zijn voor spelers", aldus UEFA. "Dit omvat water, isotonic, sportdranken en sappen, koffie en thee, evenals Coca-Cola."

Ronaldo pakte nadat hij de flesjes cola wegzette een flesje water en adviseerde om water te drinken in plaats van cola. "Spelers krijgen water aangeboden, naast Coca-Cola en Coca-Cola Zero Sugar", staat verder in de verklaring van de voetbalbond. "En bij aankomst op onze persconferenties kunnen ze hun favoriete drankje kiezen."

De drankmaker verspreidt het bericht van de UEFA wel, maar voegt daar zelf verder niets aan toe en verwijst ook voor verdere vragen naar UEFA.

In Nederland trad de KNVB recent op tegen Jumbo, omdat die een actie hadden die in het vaarwater zou komen van Albert Heijn, dat officieel sponsor is. Dat ging om de juichcapes en het bijbehorende liedje van de Snollebollekes.