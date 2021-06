Cristiano Ronaldo toonde zich op een persconferentie tijdens het EK voetbal geen fan van Coca-Cola. Toen de Portugese ster ging zitten, zette hij omzichtig twee flesjes cola opzij zodat deze uit beeld verdwenen. Coca-Cola is een officiële sponsor van het toernooi. De drankgigant reageerde dinsdag bij monde van de UEFA, maar kwam niet veel verder dan het opnoemen van zijn assortiment.

"Coca-Cola biedt een variatie aan drankjes voor verschillende behoeften, die tijdens het toernooi beschikbaar zijn voor spelers", aldus UEFA. "Dit omvat water, isotonic, sportdranken en sappen, koffie en thee, evenals Coca-Cola."

"De spelers krijgen water aangeboden, naast Coca-Cola en Coca-Cola Zero Sugar", staat verder in de verklaring van de voetbalbond. "En bij aankomst op onze persconferenties kunnen ze hun favoriete drankje kiezen."

Dat deed Ronaldo en hij koos maandagavond, nadat hij de flesjes cola wegzette, voor een flesje water. Hij adviseerde bovendien om water te drinken in plaats van cola.

Het Voedingscentrum was verheugd over de actie van de sterspeler. "Hier kan ons marketingbudget niet tegenop", reageerde een woordvoerder tegen AD. Het Voedingscentrum promoot gezond eten en drinken onder Nederlanders. Maar een wereldster als Ronaldo heeft volgens de instelling veel meer invloed. Zo heeft de Portugees op Instagram bijna 300 miljoen volgers.

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er gedoe is rondom officiële sponsoren van het voetbalevenement. Vorige week ontstond commotie toen voetbalbond KNVB optrad tegen supermarktketen Jumbo, omdat het bedrijf een actie had die in het vaarwater zou komen van Albert Heijn, die de officiële partner is van de bond. Dat ging om juichcapes en het bijbehorende liedje van de Snollebollekes. Jumbo gaf echter geen krimp, waarna AH en de KNVB zich erbij neerlegden.