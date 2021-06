Supermarkten en slijterijen mogen met ingang van 1 juli niet langer meer dan 25 procent korting geven bij de verkoop van alcohol. Drankproducenten, importeurs en de supermarkten stellen initiatieven die alcoholmisbruik tegengaan, altijd toe te juichen. Happy hour in de horeca wordt niet verboden.

De nieuwe regels zijn een uitvloeisel van de Alcoholwet, die over twee weken de Drank en Horecawet vervangt. Behalve het verbod op grote kortingen op drank, wordt daarin ook het doorgeven van drank aan minderjarigen strafbaar gesteld en wordt de naleving van de regels voor de verkoop van bier, wijn en sterke drank 'op afstand' (online) strenger.

"Twee halen, een betalen kan vanaf 1 juli niet meer", zegt directeur Peter de Wolf van STIVA, waarin de producenten en importeurs van alcoholische drank vertegenwoordigd zijn. Nu is het nog zo dat 50 procent korting gegeven mag worden op het kratje bier of de fles wijn. "Bij sterke drank speelt dat minder." De nieuwe wet is bedoeld om alcoholgebruik en -misbruik bij met name jongeren tegen te gaan.

"Wij doen er sowieso alles aan om ervoor te zorgen dat jongeren onder de achttien jaar niet drinken en iedereen boven de achttien jaar alleen met mate", zegt De Wolf. Volgens STIVA is ligt het aantal overmatige- en zware drinkers inmiddels op het laagste niveau ooit. "En we zullen er alles aan doen om die trend te laten doorzetten."

Happy hour wordt in nieuwe wet niet verboden

De strengere regels voor het stunten met prijzen, gelden nadrukkelijk voor 'gebruik elders dan ter plaatse', de horeca is daarmee dus uitgezonderd. En daarmee de 'happy hours' ook. Daarbij mag maximaal 60 procent korting op de verkoopprijs worden gegeven. Gemeenten mogen zulke acties wel aan banden leggen.

"De nieuwe wet gaat niet over het aan banden leggen van happy hours in de horeca. KHN is blij dat dit een lokale bevoegdheid van gemeenten blijft", aldus de bracheorganisatie. KHN noemt de nieuwe Alcoholwet belangrijk voor horecaondernemer. "Omdat deze borgt hoe alcohol op een verantwoorde manier wordt verstrekt." KHN vindt het goed dat het doorgeven van alcohol aan minderjarigen, strafbaar wordt.

Boetes tot ruim 5.000 euro voor te hoge korting

Dat noemt ook supermarktkoepel CBL een belangrijk punt uit de nieuwe wet. Verder zegt de koepel dat de supermarkten goed voorbereid zijn op de nieuwe wet. "Wat eventuele gevolgen voor de verkoop op de langere termijn zijn, is (nog) niet te voorspellen." Het CBL noemt het een positieve ontwikkeling dat er steeds meer alcoholvrij bier verkocht wordt.

De NVWA zal de nieuwe regels handhaven. Bij overtreding, wordt een boete opgelegd. "De hoogte kan variëren van 1.360 euro tot 5.440 euro", laat een woordvoerder weten. De precieze hoogte hangt onder andere af van hoe groot het bedrijf is en of dat eerder de fout in is gegaan. "Naast het opleggen van een bestuurlijke boete kan de NVWA ook een last onder dwangsom opleggen om een stuntaanbieding te doen stoppen."