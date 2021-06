Afgelopen maand reisden 1,1 miljoen passagiers via luchthaven Schiphol. Het is voor het eerst in tijden dat het aantal reizigers weer boven het miljoen uitkomt. In mei 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis ging het nog om 6,4 miljoen passagiers, zo laat de luchthaven weten.

Vergeleken met mei vorig jaar, toen de crisis al wel in alle hevigheid was losgebarsten, turfde Schiphol nog geen 210.000 reizigers. Vergeleken met die maand ligt het aantal nu ruim 430 procent hoger.

Het aantal vluchten van en naar de Amsterdamse luchthaven kwam in mei dit jaar uit op ruim 15.500. "Dat is 65 procent lager dan in 2019", aldus Schiphol. Het aantal vrachtvluchten lag met 2011 juist fors hoger dan in dezelfde maand in 2019. Niet alleen waren er meer vrachtvluchten, het volume aan vracht dat via Schiphol gevlogen werd lag ook 10 procent hoger dan in het 'normale jaar' 2019.

Van de 1,1 miljoen passagiers die vorige maand voet aan de grond zetten op Schiphol, hadden ruim 620.000 reizigers alleen een overstap op de luchthaven. "Dit zijn 310.500 unieke passagiers, die in de internationale telwijze twee keer worden geteld", zegt Schiphol in een toelichting op de cijfers. "Ze worden zowel bij aankomst als bij vertrek geteld."