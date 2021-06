De versoepelingen van de coronamaatregelen zorgen ervoor dat we weer veel meer naar buiten gaan. Afgelopen week was het 48,2 procent drukker in de winkelstraat dan diezelfde periode een jaar eerder, meldt retailadviesbureau RMC dinsdag aan NU.nl op basis van gegevens van dataverzamelaar CityTraffic. We zitten echter nog steeds onder het niveau van voor de coronacrisis.

Volgens de data van RMC is het duidelijk drukker in de winkelstraten sinds begin maart. Vanaf toen mocht er gewinkeld worden op afspraak. Maar de echt steile lijn is pas te zien vanaf midden april, toen winkels weer gewoon open mochten onder enkele voorwaarden.

Sindsdien zijn steeds meer Nederlanders naar de stad getrokken en nu ook de horeca weer open is, wordt het telkens drukker. In de week van 7 tot 13 juni liepen er bijna de helft meer mensen rond in de winkelstraten dan een jaar eerder. Vergeleken met 2019 was dat echter 34 procent minder.

Vooral groei in grote steden

We mogen natuurlijk niet over het hoofd zien dat mensen sowieso vaker buitenkomen als het mooi weer is, maar dat speelt in dit geval niet zo'n rol, zegt RMC-directeur Huib Lubbers. "Vorig jaar was het ook mooi weer en was het veel minder druk. En bovendien was mei dit jaar een heel koude maand, terwijl er die maand toch meer volk op de been was dan in 2020."

Wat opvalt is dat vooral de grote steden een sterke groei kennen. Zo was het in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Almere afgelopen week 59 procent drukker, terwijl er in middelgrote steden 24 procent meer mensen rondliepen. In kleine steden was het echter maar 8 procent drukker.

Volgens Lubbers komt dit doordat de coronacrisis een veel grotere invloed heeft gehad op de grote steden. "In kleine steden zijn minder zogenaamd niet-essentiële winkels en moesten dus minder winkels sluiten. De mobiliteit in die steden is daardoor ook minder sterk gedaald."

Als gekeken wordt naar heel 2021 tot dusver, is het nog wel beduidend minder druk dan in dezelfde periode vorig jaar (-31 procent). In vergelijking met dezelfde periode van 2019 waren er dit jaar zelfs 60 procent minder mensen in de winkelstraten te vinden.