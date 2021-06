De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben na zeventien jaar een akkoord bereikt in een handelsoorlog rond staatssteun voor de vliegtuigbouwers Airbus en Boeing. De wereldmachten leggen elkaar de komende vijf jaar geen invoertarieven meer op, zei Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag.

Von der Leyen deed de aankondiging na haar ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden in Brussel. "Onze vergadering is begonnen met een doorbraak rond luchtvaart", zei ze dinsdag volgens het persbureau Reuters. "Hiermee beginnen we een nieuw hoofdstuk, want we gaan van procederen naar samenwerken."

Volgens de Amerikaanse handelsgezant Katherine Tai worden door de deal alle invoertarieven die de partijen in het kader van de ruzie hadden ingevoerd voor de komende vijf jaar opgeschort.

Ze waren vier maanden geleden al gepauzeerd om de onderhandelingen niet te bemoeilijken en die pauze wordt nu verlengd.

Ruzie ging over oneerlijke staatssteun

Het conflict ontstond in 2004, toen de VS een klacht indiende bij handelsorganisatie WTO. De VS zag de subsidies die de EU aan de Franse vliegtuigmaker Airbus toekende als oneerlijke staatssteun en dat werkte volgens het land in het nadeel van het Amerikaanse Boeing.

De vorige Amerikaanse president Donald Trump belastte daarom vanaf 2019 de invoer van 7,5 miljard dollar (6 miljard euro) aan Europese goederen, waaronder kaas en wijn. De EU ging daarop in de tegenaanval en legde 4 miljard dollar aan Amerikaanse producten invoertarieven op, waarop de VS zijn tarieven nog eens verhoogde.

Die handelsoorlog is nu voor ten minste vijf jaar gestaakt. Met de overeenkomst willen de EU en de VS nauwer samenwerken rond luchtvaart om het op te nemen tegen China, zegt Tai. Volgens haar is het Aziatische land aan een stevige opmars bezig in vliegtuigbouw, wat een bedreiging voor zowel Airbus als Boeing vormt.