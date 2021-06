In een deel van de supermarkten staan de winkelwagentjes weer aan de ketting en zijn dus weer muntjes nodig om er een te kunnen meenemen. Aan het begin van de coronacrisis werden de muntjes afgeschaft, zodat klanten minder in de weer hoefden te zijn met de karretjes. Zowel Albert Heijn (AH) als Jumbo laat weten dat de winkels zelf mogen bepalen of er weer muntjes in de wagentjes moeten.

"Sinds het afschaffen van de muntjes vorig jaar maart zien we al dat wagentjes vaker worden meegenomen door klanten", zegt een woordvoerder van AH. De muntjes - in eerste instantie waren het euromunten - werden lang geleden ingevoerd om te voorkomen dat karretjes door de buurten gingen zwerven.

De muntjes voor de wagentjes zijn overigens vrij verkrijgbaar bij de servicebalie, voegt de AH-woordvoerder eraan toe. Ook met gratis muntjes blijkt dat mensen toch bereid zijn het karretje terug te brengen, zodat ze hun muntje terugkrijgen.

Volgens AH verschilt het heel erg per plaats of er inderdaad winkelwagentjes op straat belanden. "Als de winkeliers zien dat dit zo is, kunnen ze de muntjes weer invoeren." De woordvoerder zegt dat achtergelaten wagentjes ook vaak wel weer terugkomen. "Ze worden opgehaald door medewerkers of andere klanten nemen ze mee terug."

Ook bij Jumbo kunnen de filiaalhouders ervoor kiezen de karretjes weer aan de ketting te doen. "Het kan dus voorkomen dat de ene winkel de winkelwagentjes zonder muntje aanbiedt, terwijl bij de andere winkel een muntje nodig is. Binnen de gestelde richtlijnen zijn de winkels vrij om dit te bepalen."

Wel nog maximum aantal klanten

Die richtlijnen bepalen onder andere dat het aantal mandjes en karretjes bepaalt hoeveel mensen naar binnen mogen. "Eén klant per 10 vierkante meter." Dat geldt bij alle supermarkten, dus het gebruik van een winkelwagentje of mandje is nog wel verplicht.

In het begin van de coronacrisis werden de karretjes en mandjes ook schoongemaakt door winkelmedewerkers. Dat is ook niet altijd meer het geval. Wel worden ze regelmatig schoongemaakt en staan er schoonmaakmiddelen zodat klanten dat zelf kunnen doen.