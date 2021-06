Maastricht Aachen Airport heeft zich aangesloten bij het Power Up-initiatief, een samenwerkingsverband tussen Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde. Daarmee doen de luchthavens kennis op over het uitvoeren van lijnvluchten met elektrische vliegtuigen.

"Voor nu is het met name belangrijk om te onderzoeken wat elektrisch vliegen betekent voor luchthavens", zegt CEO Jos Roeven van Maastricht Aachen Airport dinsdag in een reactie. Volgens Roeven is het uniek voor Nederland dat nu vier regionale luchthavens de handen ineen hebben geslagen. "We zijn blij dat in zo'n vroeg stadium ook Maastricht Aachen Airport aansluit", laat CEO Roel Hellemons van Eindhoven Airport weten.

De vliegvelden zullen eerst experimenteren met kleine vliegtuigen waar vier tot negen personen in passen en hopen binnen vijf jaar de eerste elektrische passagiersvluchten tussen Nederlandse luchthavens te kunnen uitvoeren. Het streven is om uiteindelijk een Europees netwerk op te bouwen van elektrische vluchten.

"Die verbinding van de regio's maakt het voor ons als regionale luchthaven erg interessant om met deze proef mee te doen", zegt Roeven. "Verschillende Limburgse partijen hebben al langer de wens uitgesproken voor een verbinding met een internationale hub in het buitenland. Daar biedt elektrisch vliegen in de toekomst kansen."