De Emirates Group heeft het boekjaar 2020-2021 afgesloten met een verlies van 6 miljard dollar (4,95 miljard euro). Het is voor het eerst in ruim dertig jaar dat de luchtvaartmaatschappij uit Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten rode cijfers noteert. Hierdoor moest Emirates voor het eerst in het bestaan personeel ontslaan.

Emirates schrijft het verlies toe aan de voortdurende coronamaatregelen en reisrestricties. Hierdoor vervoerde het bedrijf 88 procent minder passagiers en daalde de omzet met 66 procent tot 8,4 miljard dollar. Om de crisis door te komen kreeg Emirates 3,1 miljard dollar steun van de regering van Dubai, de enige aandeelhouder van het concern.

Verder heeft Emirates werk gemaakt van kostenbeheersing, waarbij met toeleveranciers werd onderhandeld over contracten. Ook werden werkprocessen aangepakt en werd de vloot vliegtuigen verkleind. Tenslotte werd het personeelsbestand met 31 procent omlaag gebracht tot 75.145 medewerkers.

Alles bij elkaar leveren de inspanningen die zijn gedaan Emirates op jaarbasis een besparing van ruim 2 miljard dollar op. Ondertussen investeerde Emirates ook in nieuwe vliegtuigen en andere voorzieningen. Daarmee was een bedrag van 1,3 miljard dollar gemoeid.

Aan de uitstaande bestelling van nog eens tweehonderd nieuwe vliegtuigen wordt ondanks het jaarverlies vooralsnog niet getornd, benadrukte sjeik Ahmed Bin Saeed Al Maktoum, die aan het hoofd van Emirates staat.