De goederenuitvoer vanuit Nederland kende in april de grootste stijging sinds het begin van de metingen in 1995, meldt het statistiekbureau CBS dinsdag. Het volume was 25,7 procent groter dan in april 2020. Er werden vooral meer auto's, motoren en machines uitgevoerd.

In vergelijking met twee jaar geleden, toen er nog geen sprake was van het coronavirus, groeide de export met 9,7 procent.

Volgens het CBS zijn de exportomstandigheden in juni nog beter dan die in april. Maar dat heeft niet per se een grotere groei tot gevolg.

De belangrijkste reden waarom juni zo'n goede maand wordt, is de herleving van de Duitse economie. Die kende vorige maand - na een van de sterkste dalingen ooit - een forse groei.

Het volume van de import was in april 21,5 procent groter dan een jaar eerder en 9,4 procent groter dan twee jaar daarvoor.