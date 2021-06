Andrew Bailey, de gouverneur van de Britse centrale bank, waarschuwt voor het gebruik van cryptomunten zoals bitcoins bij het doen van betalingen. Volgens Bailey schommelen digitale valuta's sterk in waarde en zijn ze daarom niet geschikt als middel voor het afhandelen van transacties. Hij sluit zich hiermee aan bij enkele andere prominenten uit de financiële wereld die de digitale munten de afgelopen tijd bekritiseerden.

Bailey staat onder centrale bankiers bekend als een prominent criticus van cryptovaluta. Onlangs zei hij dat er gevaar was dat mensen zich te veel laten meeslepen in financiële innovatie. Hij waarschuwde maandag ook opnieuw dat mensen die digitale munten kopen, de kans lopen al hun geld te verliezen. Volgens hem is er namelijk geen echte onderliggende waarde bij cryptomunten.

Recent maakte ook de Chinese centrale bank nog eens duidelijk dat zij van plan is om digitale valuta aan banden te leggen. Daarnaast kwam Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau (CPB), eind vorige week met het voorstel om een verbod in te stellen op het verhandelen van digitale munten, een maatregel waar demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra overigens weinig in ziet.

In dezelfde week besloot de regering van El Salvador juist om de bitcoin te accepteren als betaalmiddel, als eerste land ter wereld. Ook de invloedrijke Tesla-topman Elon Musk was maandag wat positiever over de bitcoin, nadat hij de munt eerder juist in de ban had gedaan. Hij zei dat zijn bedrijf weer bitcoins accepteert als het systeem dat erachter zit, meer duurzame energie gaat gebruiken. Bij het creëren van nieuwe bitcoins ('minen') wordt zeer veel stroom gebruikt.

De Bank of England is ondertussen wel bezig om te kijken naar een eigen digitale munt, net als onder meer China en Rusland. Bailey zegt dat eerst grondig moet worden bekeken wat het potentieel van dergelijke munten voor centrale banken kan zijn.