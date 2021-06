Liefst 75 miljoen haringen glijden er de komende maanden bij de Nederlandse visliefhebbers naar binnen tijdens het haringseizoen. De traditionele aftrap vindt dinsdag plaats in Den Haag, waar het eerste vaatje Hollandse Nieuwe wordt aangeboden aan de GGD als eerbetoon aan de vaccinatiemedewerkers.

Nederlanders zijn verzot op haring. Ze eten er gemiddeld vier tot vijf per persoon, en dat zijn alleen nog maar de haringen die tussen nu en eind september worden verkocht als Hollandse Nieuwe. Een veelvoud hiervan wordt verkocht na het seizoen, wanneer de vis geen Hollandse Nieuwe meer mag heten en de naam maatjesharing krijgt. Ook wordt een deel verwerkt tot bijvoorbeeld rolmopsen of zoute haring of gebruikt in salades. Lang niet alle haring blijft in Nederland. Ook de Duitsers (90 miljoen) en de Belgen (15 miljoen) lusten er pap van.

Normaal gesproken start het haringseizoen met een veiling van het eerste vaatje, maar vanwege de pandemie is voor het tweede jaar op rij gekozen om de veiling te schrappen en het vaatje aan te bieden aan zorgmedewerkers. Dit jaar is gekozen voor de GGD, vanwege hun centrale rol bij het inenten tegen COVID-19.

Het coronavirus had ook effect op de visvangst, of beter gezegd, op de vissers. Zij halen hun vangst vooral in de wateren rondom Noorwegen en Denemarken, maar bij aankomst moesten ze eerst twee weken in quarantaine. "En die was streng. Ze zijn drie keer per dag door de overheid gebeld om hun huidige locatie door te geven", vertelt Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau.

Voor de vissers is met name de periode tussen 1 juni en half juli belangrijk. Dan is het alle hens aan dek, want in die periode is de haring op zijn best, omdat de vissen dan het juiste vetgehalte hebben. Volgens Leewis liggen de vissers inmiddels prima op vangschema. "Ze hebben nu al genoeg gevangen voor de behoefte aan Hollandse Nieuwe en zijn vooral bezig met het aanleggen van voorraden voor later in het jaar."

Niet elke haring mag dus worden verkocht onder de naam Hollandse Nieuwe. Dit mag alleen als hij gevangen is tussen 1 mei en 31 augustus en verkocht wordt voor 1 oktober van hetzelfde jaar. Het gebruik van de term is sinds enkele jaren beschermd en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) mag zelfs sancties opleggen aan verkopers die de regels overtreden.

Maar de komende maanden kan de visliefhebber dus in de rij gaan staan voor de échte Hollandse Nieuwe, al zijn GGD-medewerkers eerst aan de beurt.