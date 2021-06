De bitcoinkoers beweegt bijna op het ritme van de tweets van Tesla-CEO Elon Musk. Als Musk iets positiefs over de cryptomunt tweet, dan gaat de koers omhoog. Doet hij het omgekeerde, dan gaat die omlaag. Dat leverde hem al regelmatig boze reacties op. Hem beschuldigen van marktmanipulatie is echter moeilijk, want er zijn geen regels op de cryptomarkt.

Musk veroorzaakt veel golven op de bitcoinmarkt. In februari tweette hij dat zijn autobedrijf Tesla bitcoins zal accepteren als betaalmiddel, waarop de koers van de cryptomunt een recordhoogte bereikte. Twee maanden later bedacht hij zich echter. Volgens hem worden er te veel fossiele brandstoffen gebruikt bij de productie van bitcoins. Daarom besloot Musk mensen toch geen Tesla's te laten kopen met bitcoins. Daarop zakte de koers weer helemaal in elkaar.

En deze week stuwde hij de koers opnieuw door te tweeten dat Tesla weer bitcoins zal aannemen als blijkt dat ze milieuvriendelijker gemijnd kunnen worden.

Geen toezichthouder op cryptomarkt

Musk lijkt te heersen over de bitcoinmarkt en beleggers houden hem nauwlettend in de gaten om over hun volgende stap te beslissen. Zoekt hij bewust die macht op? "Ja, hij wil die invloed en weet heel goed wat hij doet", zegt Musk-kenner Erwin Wijman. Wijman schreef in 2018 een analytisch boek over hoe de Tesla-CEO denkt, samen met Jeanine Blaauw. "Hij speelt bewust met een fenomeen dat mensen bezighoudt. De cryptowereld heeft Musk niet nodig, maar Musk heeft wel de cryptowereld nodig om zich relevant te blijven voelen."

Is er dan sprake van marktmanipulatie? "Nee", zegt ING-econoom Teunis Brosens, die zich focust op cryptomunten. "Juridisch gezien kan er geen sprake zijn van marktmanipulatie, want daar bestaan geen regels over op de cryptomarkt. Daarnaast is er ook geen toezichthouder voor cryptobeleggen, dus niemand kan hem straffen." Wereldwijd zijn overheden wel aan het kijken naar een soort regulering van de cryptomarkt, maar die plannen zitten nog in een heel vroege fase.

Musk bezit naar eigen zeggen amper bitcoins

Los daarvan is volgens Wijman de kans klein dat Musk de markt effectief wil manipuleren. Hij beweert tenslotte zelf altijd dat hij maar 0,25 bitcoin bezit. Als dat klopt, heeft hij er zelf heel erg weinig aan dat de koers van de bitcoin stijgt of daalt. "Hij heeft gewoon een erg impulsief karakter en wil zien hoever hij daarmee kan gaan", zegt de auteur.

Bovendien maakte Musk deze week bekend dat Tesla maar 10 procent van zijn bitcoins heeft verkocht. De rest hield het bedrijf bij zich, ook toen de koers omlaagging.

Brosens wijst er ook op dat Musks tweets niet de enige oorzaak van de soms gekke koerssprongen van de digitale kunt zijn. "Er zijn veel minder langetermijnbeleggers zoals grote pensioenfondsen actief op de cryptomarkt en veel meer speculanten. Er is een nieuwe generatie die beleggen als een spel ziet, waardoor koersen makkelijker op en neer gaan. En net doordat er op de cryptomarkt geen toezichthouder is, zijn er ook geen manieren om de handel te schorsen wanneer munten alle kanten uitschieten. Dat is op traditionele beurzen wel het geval."