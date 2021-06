Heb je geen dak op het zuiden? Geen zorgen, jouw huis is waarschijnlijk alsnog geschikt om zonnepanelen op te leggen. Die zijn tegenwoordig zo goedkoop dat je met panelen op het oosten en westen alsnog geld op je energierekening bespaart. En door panelen niet pal op het zuiden te leggen, help je het elektriciteitsnet ook nog een handje, zeggen deskundigen tegen NU.nl.

Verreweg de meeste zonnepanelen in Nederland liggen op het zuiden. Logisch, want daar leveren ze de meeste energie op. Toch is het voor huiseigenaren zonder dak op het zuiden steeds aantrekkelijker om panelen aan te schaffen. Die worden namelijk ieder jaar goedkoper.

In 2010 lag de prijs van panelen nog op 3,10 euro per wattpiek, zoals het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt wordt. In 2020 lag die op 1,52 euro. Dat is ruwweg een halvering, blijkt uit cijfers van Milieu Centraal.

Prijsontwikkeling van zonnepanelen

Door de prijsdaling is de terugverdientijd van zonnepanelen flink omlaag geschoten. Gemiddeld duurt het zo'n zes tot zeven jaar tot je panelen hebt terugverdiend.

Met een paneel op het oosten of zuiden kun je daar een paar jaar bij optellen, zegt Wijnand van Hooff van Holland Solar. "De opbrengst is zo'n 20 procent lager dan bij een paneel dat pal op het zuiden ligt." Maar aangezien zonnepanelen een levensduur van ongeveer 25 jaar hebben, houd je nog genoeg tijd over om ervan te profiteren.

Het energienet ontlasten

Maar er zijn meer redenen om je panelen op het oosten of westen te leggen. De eerste: je ontlast het energienet.

"Verreweg de meeste zonnepanelen liggen op het zuiden en dat betekent dat er vroeg in de middag veel elektriciteit wordt opgewekt", zegt Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool. Zeker op zonnige dagen is er volgens hem dan een grote piek van opgewekte elektriciteit.

"Dat is nu nog geen groot probleem. Maar het begint wel te knellen, want ons netwerk is daar niet voor gemaakt." Als zonne-energie blijft groeien, wordt er op een gegeven moment te veel energie geproduceerd, en dat kan het netwerk niet aan, zegt hij.

Daar zijn oplossingen voor in de maak, maar het duurt nog even voordat die er zijn. Eén van de oplossingen is de thuisbatterij. Daarmee kunnen woningeigenaren de energie die ze in de middag opwekken opslaan tot ze er in de avond mee gaan koken.

Maar financieel is het op dit moment nog niet zo aantrekkelijk om voor een thuisbatterij te kiezen, zegt Van Hooff. Dus totdat de thuisbatterij groot is in Nederland, moeten andere manieren worden gevonden om het net te ontlasten.

Voordeel van variabele tarieven

Een laatste voordeel van zonnepanelen op het oosten of westen plaatsen heeft ook te maken met geld, maar ligt wat verder in de toekomst.

"Particulieren hebben meestal een vaste prijs voor elektriciteit, maar op de groothandelsmarkt zie je gedurende de dag grote prijsverschillen door het weer", zegt Han Slootweg, directeur netstrategie bij Enexis Netbeheer en hoogleraar aan de TU Eindhoven. "Als het zonnig is en waait, daalt de prijs hard. Als het bewolkt is, stijgt de prijs juist."

Van Hooff denkt dat consumenten in de toekomst ook voor dat soort variabele prijzen kunnen kiezen. "Over een jaar of tien kunnen we misschien beprijzen op uur- of zelfs minuutbasis. Dan krijg je een prijsvoordeel als je energie opwekt op momenten dat stroom meer waard is. Dus in de ochtend en avond, als er minder zonne-energie wordt opgewekt. Het kan dan heel aantrekkelijk zijn om juist panelen op het oosten of westen te hebben", zegt hij. Slootweg: "Als ik een dak op het oosten of westen had, wist ik het wel."