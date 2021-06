Ferrari heeft zondag met een modeshow in zijn hoofdkwartier in het Italiaanse Maranello het startschot gegeven van zijn nieuwe modedivisie. Zo wil het bedrijf jonge mensen aanspreken die minder voeling hebben met de auto's van het merk.

Ferrari koos er bewust voor om geen aerodynamische en makkelijke kleding te maken die handig is om in de auto te dragen. In plaats daarvan maakte hoofddesigner Rocco Iannone trenchcoats, bomberjacks en parka's met felle kleuren.

De typische Ferrari-kleuren rood, geel en blauw komen bijna overal terug en op elk kledingstuk staan verwijzingen naar auto's. Ook schoenen behoren tot de collectie, onder meer dankzij een samenwerking met Puma.

Op dit moment is Ferrari nog een van de bekendste automerken ter wereld, maar diversificatieverantwoordelijke Nicola Boari wil er niet zomaar van uitgaan dat de jeugd Ferrari evengoed kent als zijn ouders. Volgens Boari kan kleding over tien jaar 10 procent van Ferrari's winst genereren.

De 35-jarige designer Iannone werkte eerder voor de Italiaanse ontwerper Pal Zileri. Daarvoor werkte hij meer dan tien jaar voor Armani en een tijd bij Dolce&Gabbana.