De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de economie vanaf dit kwartaal vlot herstelt van de coronacrisis. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting dit jaar met 3 procent en in 2022 met 3,7 procent. In 2023 normaliseert de groei weer tot 1,9 procent. Daarmee verwacht DNB dat we een stuk sneller van de coronacrisis zullen herstellen dan van de financiële crisis.

Bij deze verwachting gaat DNB ervan uit dat de contactbeperkende maatregelen vanaf nu steeds verder worden versoepeld en begin 2022 niet meer nodig zijn. DNB heeft ook een milder en zwaarder scenario uitgewerkt.

In het milde scenario verwacht DNB dat de pandemie vanaf de herfst volledig onder controle is en alle contactbeperkende maatregelen afgeschaft kunnen worden. In dat geval valt de economische groei tussen 2021 en 2023 ongeveer 0,4 procentpunt hoger uit dan in het basisscenario.

Mocht een nieuwe virusvariant de kop opsteken of het vaccinatieprogramma toch niet succesvol zijn, dan gaat DNB uit van het zware scenario. In dat geval zijn contactbeperkende maatregelen tot 2023 nodig en zou de groei 1,1 procentpunt per jaar lager uitvallen.

In de drie scenario's is het herstel in ieder geval een stuk vlotter dan DNB eerder had geraamd, zegt directeur monetaire zaken en financiële stabiliteit Olaf Sleijpen maandag. In maart rekende DNB voor dit jaar nog op een groei van 2 procent. "We hebben structureel de gevolgen van de pandemie voor de economie overschat. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor veel meer organisaties, ook buiten Nederland."

Volgens Sleijpen komt dat doordat het aanpassingsvermogen van de economie veel groter bleek dan veel instanties voor mogelijk hielden. Het bedrijfsleven en consumenten hebben zich snel aangepast aan de nieuwe situatie. "Daarnaast heeft de wereldhandel het veel beter gedaan dan we hadden verwacht", zegt Sleijpen. De wereldhandel is een grote drijver van de economische ontwikkeling en heeft daarmee veel invloed op de groei in Nederland.