Philips roept wereldwijd drie tot vier miljoen slaapapneu- en beademingsapparaten terug die zowel bij mensen thuis als in ziekenhuizen worden gebruikt. Het technologiebedrijf zet in totaal een half miljard euro opzij om de problemen aan te pakken.

Het gaat om apparaten die over de hele wereld verkocht zijn, waaronder in Nederland. Hoeveel er in ons land verkocht zijn, is niet duidelijk.

De zogenoemde Dreamstation-apparaten van de eerste generatie zijn vijf jaar of ouder en leiden vooral tot problemen in vochtige of warme omgevingen. Het schuim kan afbrokkelen in hitte of vochtigheid en als de machine niet op de juiste manier wordt schoongemaakt. Ook kunnen er schadelijke gassen vrijkomen.

Mensen kunnen onder meer hoofdpijn en ademhalingsproblemen krijgen van het schuim. De gassen kunnen leiden tot hypersensitiviteit. Mogelijk zijn beide ook kankerverwekkend en giftig.

De apparaten worden thuis vooral gebruikt door mensen die ademhalingsproblemen hebben tijdens het slapen (slaapapneu). Philips raadt aan de machine daar niet meer voor te gebruiken, een arts te raadplegen of een alternatief te zoeken.

Ook gebruikt voor coronapatiënten

In het ziekenhuis ondersteunen de machines mensen die moeite hebben met ademen. Omdat er voor die mensen amper alternatieven voorhanden zijn, adviseert het bedrijf patiënten om niet te stoppen met het gebruik ervan voordat een arts is geraadpleegd.

Een aantal van de apparaten werd ook gebruikt voor de behandeling van coronapatiënten, maar alleen in het buitenland. Die machines mogen gebruikt blijven worden, maar onder begeleiding van een arts.

Philips had in april al kenbaar gemaakt dat er mogelijk problemen waren met de apparaten en er 250 miljoen euro voor opzijgelegd. Nu doet het bedrijf daar nog eens 250 miljoen euro bij, wat de totale provisie op een half miljard euro brengt. Volgens Philips zal dat weinig invloed hebben op de financiële resultaten, omdat de andere divisies goed genoeg draaien.