De waarde van de bitcoin is maandag met 12 procent gestegen tot net geen 40.000 dollar. Dat gebeurde nadat Tesla-CEO Elon Musk had getwitterd dat de autobouwer de cryptomunt opnieuw als betaalmiddel zal accepteren als de productie ervan duurzamer wordt.

Musk heeft een bijzondere relatie met de bitcoin. In februari kondigde hij aan dat Tesla de digitale munt zou accepteren als betaalmiddel, maar in mei kwam hij daarop terug. Een maand geleden twitterde Musk dat er bij de productie van bitcoin te veel fossiele brandstoffen gebruikt worden en schortte hij de plannen op.

De bitcoinkoers viel daarop terug van 54.000 dollar (bijna 45.000 euro) naar minder dan 50.000 dollar. Daarbij ging 360 miljard dollar aan beurswaarde verloren.

Zondag twitterde Musk dat Tesla de munt weer kan accepteren als aan een bepaalde voorwaarde is voldaan: "Vanaf het moment dat er bij het mijnen van bitcoins voor 50 procent schone energie wordt gebruikt, zal Tesla de munt weer aanvaarden." Dat klonk bitcoinbeleggers als muziek in de oren. De koers van de digitale munt, die intussen tot zo'n 36.000 dollar teruggezakt was, steeg snel naar 39.600 dollar. Deze prijs is nog wel ver verwijderd van de recordkoers van meer dan 60.000 dollar.

Musk is al jaren een grote voorstander van cryptomunten en ziet er een "mooie toekomst" voor, maar stelt zijn ideeën over de grootste cryptomunt bitcoin regelmatig bij.

Dat leidt tot kritiek van politici en experts wereldwijd. Ze verdenken de rijkste man ter wereld van marktmanipulatie, omdat de koers na elke tweet van Musk over de bitcoin beweegt.

Vrijdag schreef de directeur van het Nederlandse Centraal Planbureau (CPB) dat Nederland de handel in cryptovaluta's moet verbieden, omdat een crash volgens hem onvermijdelijk is.