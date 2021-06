Levensmiddelenfabrikant Unilever is in een aantal rechtszaken verwikkeld in Brazilië. Het Nederlands-Britse bedrijf zou belastingen hebben ontweken in het land. De totale potentiële claim bedraagt 2,9 miljard euro, meldt NRC maandag op basis van het jaarverslag van 2020.

De grootste zaak gaat over de herstructurering van de Braziliaanse tak. Tussen 1999 en 2004 verkocht de maker van onder andere Ben & Jerry's en Dove vanwege een grote herstructurering meer dan duizend kleine merken.

In Brazilië leidde dat echter tot een reeks overnames die het bedrijf bundelde in Unilever Brasil. Volgens de Braziliaanse belastingdienst was die operatie enkel gericht op het ontwijken van belastingen en had die geen bedrijfsmatig doel.

De zaak werd in 2004 al eens voor de rechter gebracht, maar toen oordeelde de rechtbank in het voordeel van Unilever. In 2013 spande de fiscus echter een nieuwe zaak aan. De claim bedroeg toen 561 miljoen euro en die liep daarna op tot 2 miljard euro. De uitspraak kan volgens Unilever nog "enkele jaren" op zich laten wachten.

Interne transacties liggen onder vuur

Daarnaast loopt er nog een zaak over transacties tussen Unilever Industrial en Unilever Comercial in Brazilië. De Braziliaanse divisie bestaat uit twee delen, waarbij de ene partij haar producten exclusief aan de andere partij verkoopt. Dat zou echter gebeuren tegen een prijs die drie keer lager ligt dan de uiteindelijke verkoopprijs.

Unilever betaalt belastingen over die lagere prijs in plaats van over de definitieve verkoopprijs. Dat vindt de fiscus niet kunnen, omdat de bedrijven niet zelfstandig opereren en onder dezelfde moedermaatschappij vallen. Unilever heeft 35 miljoen euro opzijgelegd in afwachting van de uitspraak.

Overname van dochterbedrijf was belastingontwijking

Tot slot lopen er voor nog eens 650 miljoen euro aan kleinere fiscale rechtszaken in Brazilië en moet het levensmiddelenconcern al zeker 137 miljoen euro betalen in een zaak die het in 2020 in hoger beroep heeft verloren. In 2008 had Unilever in Brazilië zijn dochter Unilever Brasil Alimentos overgenomen. De rechter oordeelde dat het bedrijf die overname deed om belasting te ontwijken.

Unilever laat in een reactie weten dat het "probeert om de gewenste belastingen te betalen op de winsten die we maken en in de landen waar we de waarde creëren die deze winsten mogelijk maakt". Het bedrijf kan echter niet dieper ingaan op de lopende rechtszaken.