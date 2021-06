Twee bestuurders en twee commissarissen die vorig jaar werden herbenoemd bij het Japanse technologie- en elektronicaconcern Toshiba zullen deze maand nog vertrekken. Dat meldt Reuters. Het nieuws komt nadat eerder vandaag naar buiten was gekomen dat een grootaandeelhouder van Toshiba het ontslag eiste van vier Toshiba-bestuurders na de publicatie van een onthullend rapport.

Deze week toonde onderzoek aan dat de top van het Japanse bedrijf samenspande met de Japanse regering om activistische buitenlandse investeerders buiten de deur te houden.

Het bestuur van Toshiba en ambtenaren zouden vorig jaar tijdens een aandeelhoudersstemming aandeelhouders onder druk hebben gezet. Daarmee wilden de Japanners voorkomen dat drie activistische kandidaten van de in Singapore gevestigde investeerder Effissimo genoeg stemmen kregen om toe te treden tot het bestuur van het bedrijf.

De Japanse premier Yoshihide Suga, toen nog in een andere regeringsfunctie, zou de praktijken mondeling hebben aangemoedigd in een ontmoeting met een hooggeplaatste bestuurder van Toshiba. Suga ontkent die beschuldiging. Toshiba is van strategisch belang voor Tokio als maker van kernreactoren en defensiematerieel.

De drie kandidaten van het Singaporese Effissimo (de grootste aandeelhouder van Toshiba, die bijna 10 procent van de aandelen in handen heeft) werden uiteindelijk niet gekozen. Volgens de onderzoekers heeft Toshiba met de beïnvloeding zeer waarschijnlijk de regels overtreden. Het onderzoek werd afgedwongen door aandeelhouders.

In een brief gericht aan de top van het bedrijf eiste grootaandeelhouder 3D Investment Partners eerder het vertrek van vier belangrijke bestuurders. Het is niet bekend of het gaat om dezelfde topmannen waarvan nu het vertrek is afgekondigd.

De onthullingen waren volgens de aandeelhouder "zeer verontrustend en vertegenwoordigen een van de schokkendste tekortkomingen op het gebied van het bestuur van grote bedrijven waar ook ter wereld in de afgelopen tien jaar", zo stond in de brief. 3D Investment Partners heeft zo'n 7 procent van de aandelen in handen.