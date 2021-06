Het conflict tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over Noord-Ierse grenscontroles is opnieuw opgelaaid. De Britse premier Boris Johnson wil dat de EU akkoord gaat met een compromis in het conflict over de grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland. Gebeurt dat niet, dan is hij bereid een beroep te doen op een regeling waarmee het Verenigd Koninkrijk zich eenzijdig kan terugtrekken uit een deel van de Brexit-deal.

Dat vertelde hij zaterdag in een interview met Sky News. Daarin stelde hij dat het Verenigd Koninkrijk "natuurlijk niet zal aarzelen om zich te beroepen op artikel 16" uit het Noord-Ierland-protocol. Volgens Johnson heeft de huidige uitvoering van het protocol een "schadelijke impact" op de mensen in Noord-Ierland.

Met artikel 16 verwijst de Britse premier naar een speciale clausule die het voor het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie mogelijk maakt om delen van de overeenkomst eenzijdig terzijde te schuiven. Dat kan als er sprake is van ernstige economische, maatschappelijke of milieuproblemen die langdurig aanhouden. Daarmee wordt een harde grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU werkelijkheid, wat jarenlang een spil was in de Brexit-onderhandelingen.

In het Noord-Ierland-protocol zijn afspraken gemaakt over de grenscontroles tussen Noord-Ierland, dat onderdeel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk, en het aangrenzende Ierland, dat tot de Europese Unie behoort. Na de Brexit hadden er grenscontroles tussen beide landen moeten komen, maar dat is een heikel punt door het zogenoemde Goede Vrijdag-akkoord uit 1998. In dat vredesakkoord spraken Ierland en Noord-Ierland af dat de grens tussen beide landen voor altijd vrij zou blijven van controles.

Om het akkoord te beschermen, is tijdens de Brexit-onderhandelingen overeengekomen dat er geen harde landsgrens komt tussen Noord-Ierland en Ierland. In plaats daarvan zouden binnenlandse controles tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland (beide behorend tot het Verenigd Koninkrijk) ingesteld worden.

Maar op die belofte willen de Britten terugkomen. De Britse overheid besloot eenzijdig om het invoeren van deze controles uit te stellen tot in ieder geval 1 oktober, tot groot ongenoegen van de EU.

Uitspraken overschaduwen de G7-top

Op de G7-top, die momenteel in het Britse Cornwall plaatsvindt, had Johnson een reeks persoonlijke ontmoetingen met andere Europese leiders. Zij drongen er bij Johnson op aan dat Groot-Brittannië zich aan de Brexit-afspraken moet houden.

Onder meer de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, stelde dat Johnson zich aan zijn woord moet houden. "Ik heb hier vandaag met enkele van onze vrienden gesproken, maar zij niet lijken te begrijpen dat het Verenigd Koninkrijk één land is, één territorium", reageerde de Britse premier in het interview.

Ook wees hij erop dat het in januari juist de EU was die een beroep deed op artikel 16. Brussel wilde toen met het instellen van controles voorkomen dat coronavaccins van de Zweeds-Britse farmaceut AstraZeneca die in de EU waren gemaakt makkelijk via Noord-Ierland het Verenigd Koninkrijk in konden komen. Uiteindelijk zag de EU toch af van het instellen van controles aan de Noord-Ierse grens.

De uitspraken van Johnson overschaduwen de G7-top, die in het teken staat van het gezamenlijk optrekken tegen de coronapandemie door onder meer arme landen te helpen bij het aanleggen van infrastructuur en het wereldwijd verspreiden van coronavaccins.