De Europese export van Belgisch bier ging in coronajaar 2020 opnieuw omhoog, ook al kenden brouwerijen bij de zuiderburen over de gehele linie hun slechtste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. Volgens sectorvereniging Belgische Brouwers, waar de cijfers vandaan komen, werd ruim 3 procent meer bier naar andere Europese landen uitgevoerd.

De Belgische bieren deden het bijvoorbeeld goed in de grootste exportmarkt Frankrijk, maar de export naar het Verenigd Koninkrijk steeg eveneens. Vanwege de Brexit sloegen nog heel wat Britse verkopers voor het einde van 2020 een voorraad in. Ook de uitvoer naar Nederland ging licht omhoog.

Buiten Europa ging de export wel met ruim 18 procent omlaag. Het verschil zit hem in het verkoopkanaal. Binnen Europa belanden Belgische bieren als La Chouffe, Pauwel Kwak, Chimay, Leffe, Duvel en Jupiler voor een groot deel in winkelschappen, maar buiten de Europese Unie is Belgisch bier eerder een horecaproduct. Bovendien was er vorig jaar door alle lockdowns vanuit cafés en restaurants veel minder vraag.

Dat laatste drukte ook in België zelf flink op de cijfers, waar 19 procent minder bier werd geconsumeerd. Dat komt neer op ongeveer 520 miljoen pintjes minder, van ruim 7 miljoen hectoliter in 2019 tot 5,7 miljoen hectoliter vorig jaar. Cafés en restaurants in België waren vanwege de coronamaatregelen maanden gesloten.

"Het is een heel moeilijk jaar geweest. De crisis had een enorme impact op de sector", zegt directeur Krishan Maudgal van de brancheorganisatie. "Er was al jaren een neerwaartse trend van de bierconsumptie in België, maar nu was er een gigantische, ongeziene terugval."

Versoepelingen smaken naar meer

Toch kijkt de Belgische biersector, met onder meer 's werelds grootste brouwer AB InBev, met vertrouwen naar de toekomst. Zo wijzen de brouwers op de sterkte van het merk "Belgisch bier". Anderzijds is er hoop omdat de horeca opnieuw open is.

"De heropening van de terrassen en vervolgens van de binnenruimtes gaven het mentale welzijn van de Belgen een boost", aldus Maudgal. Veel hangt volgens hem af van verdere versoepelingen, virusvarianten, weersomstandigheden en andere onbekende factoren. "We moeten zo snel mogelijk de situatie van 2019 evenaren. Of dit al mogelijk is in 2022, hangt af van veel factoren."