In coronajaar 2020 kwamen ongeveer 221.000 jongeren na hun studie de arbeidsmarkt op. Dat zijn er zeker 21.000 minder dan een jaar eerder en bovendien 23.000 minder dan waarop gerekend was. Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek en het Verwey-Jonker Instituut, waar Trouw over schrijft.

Volgens SEO-onderzoeker Jelle Zwetsloot is er sprake van een trendbreuk, omdat de uitstroom vanuit het onderwijs de afgelopen jaren juist steeds iets toenam. "Zo'n enorme verandering in een jaar tijd is dus erg bijzonder", aldus Zwetsloot.

Het is volgens de onderzoeker waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van de groep van 23.000 die niet op de arbeidsmarkt terecht is gekomen, ervoor gekozen heeft om langer door te studeren. "Deze groep zou normaal gesproken op zoek gaan naar werk, maar stelt dat nu uit", zegt Zwetsloot.

Ook het aantal studenten dat na het afhaken bij hun studie zonder diploma opzoek gaat naar werk, is flink gedaald. "Dat zijn er zo'n vijftienduizend minder dan normaal, waarvan een behoorlijk deel in het mbo", stelt de onderzoeker.

Mogelijk heeft dat ermee te maken dat de kansen voor mbo'ers op de arbeidsmarkt vorig jaar minder gunstig waren. Zo kreeg het toerisme een harde klap en konden de contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten niet werken.