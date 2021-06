Na ABN AMRO en ING is een derde bank onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek vanwege een gebrekkige bestrijding van witwaspraktijken. Dit heeft een woordvoerder van De Nederlandsche Bank (DNB) laten weten na berichtgeving van De Telegraaf. Om welke bank het gaat, delen het Openbaar Ministerie (OM) en DNB niet mee.

De zegsman van DNB verwijst naar een al eerder gepubliceerde brief aan de Tweede Kamer van demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën). Daarin staat dat DNB naast de recente ABN AMRO-zaak in overleg met het OM en opsporingsdienst FIOD nog een andere "situatie" heeft ingebracht.

Beide zaken zouden vervolgens door het OM zijn opgepakt in de vorm van een strafrechtelijk onderzoek. Met ABN is inmiddels een schikking van 480 miljoen euro getroffen. De status van het onderzoek naar de derde bank is vertrouwelijk.

Hoewel de zaak tussen ABN en justitie is geschikt, doet het OM nog wel onderzoek naar individuele bestuurders die in het verleden de bank leidden, onder wie oud-topman Gerrit Zalm.

Een paar jaar geleden speelde een vergelijkbare zaak bij ING. Die bank trof in 2018 met het OM een schikking van 775 miljoen euro.

Rabobank betaalde eerder al voor gebrekkige controles

Rabobank, de derde Nederlandse grootbank, moest eerder al eens een dwangsom van 500.000 euro betalen vanwege gebrekkige witwascontroles. Eind 2019 kwam aan het licht dat het concern op last van DNB tienduizenden klanten opnieuw moest doorlichten op mogelijke witwasrisico's.

De toezichthouder controleerde later of Rabobank orde op zaken had gesteld. Maar dat bleek niet het geval. Op de vraag of de bank nu nog stappen van bijvoorbeeld het OM verwacht, laat een woordvoerder weten dat Rabobank "geen zicht heeft op concrete vervolgacties".