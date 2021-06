Grote voetbaltoernooien brengen niet alleen voetballiefhebbers in vervoering. Ook tv-verkopers kijken er reikhalzend naar uit, zeker als het Nederlands elftal meedoet. Het zorgde in het verleden voor verkooppieken en ook het EK voetbal dat vrijdag begint, heeft de winkels geen windeieren gelegd. Tv's werden aan de lopende band verkocht, blijkt uit een rondgang van NU.nl. Daarbij kiest de consument opvallend vaak voor een extra groot scherm.

Techniek Nederland, waar zowel installateurs als tv-verkopers bij zijn aangesloten, meldt dat van oudsher altijd meer tv's worden verkocht rondom een EK of WK voetbal waaraan het Nederlands elftal meedoet. "En ook dit keer is dat weer het geval", zegt een woordvoerder van de vereniging.

Exacte cijfers zijn niet voorhanden, maar Techniek Nederland schat in dat er de laatste weken 10 procent meer tv's zijn verkocht. Dat komt boven op de stijging die al te zien is sinds de uitbraak van COVID-19 in het voorjaar van 2020.

“Toeval of niet, maar we zien ook dat er 35 procent meer frituurpannen worden verkocht.” MediaMarkt

Ook MediaMarkt merkt dat grote voetbaltoernooien veel Nederlanders ertoe verleiden een nieuwe tv te kopen. De winkelketen spreekt van stijgingen tussen de 35 en 50 procent in de actieweken in de aanloop naar het EK van dit jaar. "Het grote verschil met toernooien in het verleden is dat er meer grote schermen verkocht worden", zegt een woordvoerder van de elektronicaketen.

Het bedrijf denkt dat dit komt doordat mensen door de pandemie meer thuis kijken, in plaats van op grote schermen op marktpleinen of in de kroeg. Dat laatste is door de contactbeperkende maatregelen nog altijd niet toegestaan. "Toeval of niet, maar we zien ook dat er 35 procent meer frituurpannen worden verkocht", aldus MediaMarkt.

Coolblue verwacht stijging van 80 procent

Webwinkel Coolblue verwacht dat door het Europees kampioenschap er maar liefst 80 procent meer tv's worden verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. "Vooral de grotere toestellen van 55 inch (140 centimeter, red.) of groter doen het goed", meldt een woordvoerder.

Ook Jan van de Wouw van United Retail, een organisatie voor elektronicaverkopers, merkt dat. "Tien jaar geleden zag je vooral veel schermen van 32 inch. Maar tegenwoordig loopt dat in veel gevallen op naar 55 tot 65 inch. Installateurs komen zelfs uitschieters tegen van 85 inch." Die maken volgens Van de Wouw vaak deel uit van het interieur van een woning. "Als de tv niet aan staat, laten mensen op het beeldscherm een familiefoto of een schilderij zien."