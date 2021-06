Tanken gaat de komende tijd naar verwachting nog duurder worden. De wereldwijde vraag naar olie herstelt en deze vraag is waarschijnlijk volgend jaar terug op het niveau van voor de coronacrisis, verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA). De organisatie waarschuwt dat dit betekent dat de olieprijzen verder oplopen, als er niet snel meer olie uit de grond wordt gepompt.

De afgelopen tijd zijn de brandstofprijzen aan de pomp behoorlijk gestegen, ook in Nederland. Zo was de gemiddelde landelijke adviesprijs (het gemiddelde van vijf grote merken) begin deze week 1,905 euro voor 1 liter benzine. Nog nooit was die prijs zo hoog. En hoewel de pompprijs inmiddels heel licht is gedaald, kan deze in de toekomst zomaar weer stijgen tot een nieuw record.

De IEA houdt er in zijn voorspelling namelijk rekening mee dat door de versoepelingen van de coronaregels steeds meer economieën 'opengaan', wat de vraag naar brandstoffen stuwt. De organisatie denkt dat de mondiale consumptie daardoor in de tweede helft van volgend jaar weer ruim 100 miljoen vaten per dag bedraagt.

De olieprijzen zijn nu al hersteld tot het hoogste punt in circa twee jaar, nadat ze bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 fors daalden, naar een prijs van soms zelfs onder de 20 dollar (16,47 euro) per vat. Inmiddels moet voor een vat ruwe olie weer meer dan 70 dollar worden neergeteld.

De nieuwe prognose weerlegt de visie van sommige deskundigen dat het olieverbruik mogelijk over zijn hoogtepunt is, doordat mensen door de corona-uitbraak meer vanuit huis werken en anders aankijken tegen mobiliteit. Het IEA raadt oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland daarom aan hun olieproductie weer op te voeren.

De prijs van 1 liter benzine, diesel of lpg is voor een belangrijk deel afhankelijk van de ontwikkelingen op de wereldwijde oliemarkten. Als olie duurder wordt, gaan de prijzen aan de pomp na verloop van tijd ook omhoog. Al zijn ook andere factoren van belang, bijvoorbeeld hoeveel korting een tankstation geeft en de hoogte van de belastingen.