De economie van het Verenigd Koninkrijk (VK) is nog maar 3,7 procent kleiner dan het niveau van februari 2020, de maand voor de Britten maandenlang in een zware crisis terechtkwamen. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Britse CBS-evenknie Office for National Statistics (ONS).

De Britse economie, bestaande uit de economieën van Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland, groeide in april met 2,3 procent. Die stijging valt samen met de heropening van de samenleving in het VK. Begin april gingen bijvoorbeeld niet-essentiële winkels, terrassen en sportscholen weer open in Engeland. Schotland en Noord-Ierland volgden later in april.

Naar verwachting zal die stijging in mei doorzetten, aangezien de coronamaatregelen halverwege mei verder werden versoepeld waardoor consumenten en bedrijven meer vrijheid hebben. De Britten plukken daarmee de vruchten van de succesvolle vaccinatiecampagne.

De volgende en laatste fase van de heropening staat gepland voor 21 juni. De Britse premier Boris Johnson wil dan Engeland helemaal van het slot krijgen en nachtclubs heropenen, social distancing beëindigen en maatregelen rondom grote evenementen versoepelen.

Inmiddels wordt er in Londen gesproken over uitstel van deze laatste stap, gezien de opkomst van de deltavariant van het coronavirus. In het noordwesten van Engeland, in steden als Manchester, neemt het aantal besmettingen in rap tempo toe. Het aantal ziekenhuisopnames valt echter nog mee in vergelijking met eerdere coronapieken, waarschijnlijk vanwege de hoge vaccinatiegraad.