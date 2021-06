De aflossingsvrije hypotheek wordt elk jaar populairder onder starters op de huizenmarkt. In het eerste kwartaal van dit jaar koos 16,8 procent van de kopers voor de hypotheekvorm waarbij de maandlasten fors lager zijn, maar de schuld minder snel wordt afbetaald.

In de eerste drie maanden van vorig jaar was het percentage nog 14,7 procent en in 2019 was dat 11,5 procent, laat adviesbureau De Hypotheker weten. Door de lage hypotheekrente en de stijgende huizenprijzen wint de aflossingsvrije hypotheek vooral onder starters aan populariteit.

De keuze is opmerkelijk omdat in 2013 de regels zijn veranderd: een hypotheek mag nog maar maximaal 50 procent aflossingsvrij zijn. Voordien was dat 100 procent. Bovendien heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek over het aflossingsvrije deel. Daarmee stimuleerde de overheid om de schuldenlast te verminderen. De rente is momenteel echter zo laag, dat de renteaftrek niet opweegt tegen de lagere maandlasten.

Ook bij andere leeftijdscategorieën neemt de populariteit voor de aflossingsvrije hypotheek onder huizenkopers toe, zoals bij de leeftijdscategorie 45 tot 55 jaar en 55-plussers (4 procent vaker). Alleen bij de leeftijdscategorie 35 tot 45 jaar is sprake van een lichte daling, stelt De Hypotheker.

Uit rekenvoorbeeld blijkt aantrekkelijkheid

Uit een rekenvoorbeeld van Independer.nl komt het mogelijke voordeel naar voren. Als een stel een huis koopt voor 250.000 euro en een hypotheek neemt van 50 procent aflossingsvrij, dan ligt de bruto maandlast bij een annuïtaire hypotheek (20 jaar rentevast) rond de 640 euro. Het stel krijgt maandelijks 45 euro terug aan rente. Als ze voor een 'normale' annuïteitenhypotheek hadden gekozen (20 jaar rentevast), was het maandbedrag 900 euro geweest en hadden ze 95 euro per maand teruggekregen. Het verschil is dus zelfs bij zo'n relatief goedkoop huis al meer dan 200 euro per maand.

Ook bij een klein percentage aflossingsvrij zijn de verschillen groot. "Hoewel starters bij een aflossingsvrije hypotheek minder profiteren van een fiscaal voordeel in de vorm van de hypotheekrenteaftrek wegen de lagere maandlasten hier voor veel jonge huizenkopers duidelijk tegenop", zegt Menno Luiten, commercieel directeur van De Hypotheker. "Zo kunnen zij netto al 100 euro per maand besparen als zij kiezen voor een hypotheek van 350.000 euro bij een aflossingsvrij deel van 20 procent bij een rentevaste periode van 20 jaar voor 1,9 procent. Hierbij is het verschil in hypotheekrenteaftrek ook verrekend."

Er kleven nadelen aan aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek ben je gedurende de looptijd niet verplicht om af te lossen, maar betaal je alleen hypotheekrente en los je op de einddatum in één keer de lening af. "Sommige starters zeggen: ik ga zelf wel dat kapitaal opbouwen", aldus hypotheekdeskundige Marga Lankreijer-Kos van Independer. "Het is natuurlijk de vraag of dat lukt, zeker als de rente na de rentevastperiode omhoog gaat. Ook dan heb je geen recht op renteaftrek."

Verder wijst Lankreijer-Kos erop dat je geen aflossingsvrije hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie kunt krijgen. "Verder moet je er rekening mee houden dat je minder geld kunt lenen op het moment dat je gaat verhuizen. Het maximale hypotheekbedrag wordt anders berekend. Bovendien neem je minder overwaarde mee naar een volgend huis omdat je minder geld hebt afgelost." Bij dalende huizenprijzen is het nadeel dat het huis sneller onder water komt te staan.