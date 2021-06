Het aantal bedrijven dat in mei kopje onder is gegaan is iets toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Toch blijven de aantallen historisch klein, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Lange tijd was de verwachting dat het aantal faillissementen aan het eind van het jaar toe zou nemen, wanneer de steunpakketten worden afgebouwd, maar ING is inmiddels minder negatief over deze zogenoemde faillissementsgolf.

Afgelopen maand gingen er 130 Nederlandse bedrijven failliet. Dat zijn er 5 meer dan in april, maar respectievelijk 137 en 134 minder dan in 2020 en 2019.

Sinds juni vorig jaar neemt het aantal faillissementen rap af vanwege de economische steunpakketten van de Nederlandse Staat om zo de zwaarste klappen van de coronacrisis op te vangen. En die hebben effect gehad: in februari bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Ook in de maanden na februari 2021 lag het aantal faillissementen op een historisch laag niveau.

Experts gaan ervan uit dat de echte klap van de crisis door de staatssteun wordt uitgesteld tot het einde van de steunpakketten, eind dit jaar. ING liet donderdag in een rapport weten minder negatief te zijn over deze heuse faillissementsgolf.

Doordat bedrijven in het begin van de crisis snel hebben geschakeld door bijvoorbeeld personeel af te bouwen, gecombineerd met uitgestelde belastingen en de sneller aantrekkende economie, verwacht ING dat het aantal faillissementen "duidelijk beneden de niveaus van de Grote Financiële Crisis zal blijven".