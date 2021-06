In het Britse badplaatsje Carbis Bay in Cornwall komen vandaag de leiders van zeven grote economieën en de EU samen voor de 47e G7-top. Het zal uiteraard gaan over de aanpak van de coronapandemie, maar er staat de komende drie dagen meer op het programma.

Allereerst, wat is de G7? De Groep van Zeven, of G7, bestaat uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland, Italië, Frankrijk en Japan. Ook de Europese Unie neemt deel, maar omdat de EU geen land is, telt het niet mee als officieel lid. De leiders van Australië, India, Zuid-Korea en Zuid-Afrika zijn als gasten uitgenodigd.

Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat de leiders weer 'fysiek' bij elkaar komen. De laatste keer was in het Franse Biarritz. Het is daarnaast de laatste G7 voor de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Voor de Amerikaanse president Joe Biden, de Italiaanse premier Mario Draghi en de Japanse premier Yoshihide Suga is het de eerste G7-top.

Tijdens de G7 wordt vooral gesproken over belangrijke financiële en economische onderwerpen, maar ook over belangrijke internationale (politieke) kwesties. Zo is de verwachting dat Biden zijn bondgenoten gaat vragen om de druk op China op te voeren vanwege de dwangarbeid door Oeigoeren in concentratiekampen in Xinjiang. Ook wil hij met zijn collega's economisch beter gaan samenwerken tegen niet-markteconomieën als China.

De G7-landen gaan ook vaccins doneren. Donderdag werd al bekend dat de zeven industrieën en de EU in totaal een miljard vaccins willen doneren aan ontwikkelingslanden via COVAX, het internationale vaccinprogramma van gezondheidsorganisatie WHO. De helft daarvan komt van de Verenigde Staten.

En nog meer coronavirus. De coronapandemie heeft een groot effect gehad op de wereldeconomie en om toekomstige pandemieën te voorkomen, komt Johnson dit weekend met een voorstel voor een vijfstappenplan. Zo wil hij onder meer een globaal systeem opzetten dat waarschuwt bij beginnende pandemieën, een internationaal netwerk opzetten van zoölogen en internationale protocollen voor toekomstige gezondheidscrises.

Cornwall omschrijft de G7-top als de grootste gebeurtenis die ooit heeft plaatsgevonden in het stadje. Ruim 6.500 agenten zijn opgeroepen om het evenement te beveiligen. Foto: AFP

Klimaatverandering en minimumbelasting

Maar ook die andere crisis komt ter sprake: klimaatverandering. In november organiseert het VK de 26e Klimaatconferentie in Glasgow en de Britten willen graag het voortouw nemen in de aanpak van de klimaatverandering. De verwachting is dan ook dat Johnson de komende dagen veel nadruk zal leggen op dit onderwerp. Zo wil hij plannen bespreken om arme landen te helpen bij de bestrijding van klimaatverandering.

Ook de wereldwijde minimumbelasting voor bedrijven staat op de planning. Een week geleden maakten de G7-landen bekend een akkoord te hebben bereikt over een internationaal belastingplan dat belastingontwijking moet ontmoedigen. Kort gezegd komt het erop neer dat bedrijven belasting moeten gaan betalen in de landen waar de omzet wordt betaald en niet alleen in het land waar ze zijn gevestigd. Het zou in eerste instantie gaan om een minimumtarief van 15 procent, wat lager is dan de 25 procent die nu al geldt in Nederland.

Dat de G7-landen het eens zijn wil niet zeggen dat het al klip-en-klaar is: volgende maand bespreekt de G20 (de Groep van Twintig) het onderwerp én daarna moeten ongeveer 135 andere landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking & Ontwikkeling (OESO) het er nog over eens worden. Dat zal geen makkelijke opgave zijn, want verschillende 'belastingparadijzen' zullen dwars proberen te liggen. Maar als het plan erdoor komt, zal het de grootste verandering in een eeuw zijn van de internationale vennootschapsbelasting.

De G7 kost zelf ook genoeg. Volgens de Britse krant The Guardian kost de organisatie van het driedaagse evenement het Verenigd Koninkrijk zo'n 70 miljoen pond (81 miljoen euro). Dat gaat grotendeels naar de enorme beveiliging van het evenement dat wordt gehouden op een landgoed van zo'n 50 hectare.