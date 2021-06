Het Europees Parlement steunt een burgerinitiatief om kooien in de veehouderij te verbieden en ook dwangvoeding bij eenden en ganzen in de ban te doen. Een overgrote meerderheid nam een resolutie aan om kooien, kisten en 'foie gras-praktijken' (voor onder meer ganzenleverpaté) tegen 2027 uit te faseren. Het voorstel kreeg 558 stemmen voor, 37 tegen en 85 onthoudingen.

Het Stop de kooien-initiatief ('End The Cage Age') van burgers en dierenrechtenorganisaties ging in 2018 van start en kreeg steun van 1,4 miljoen Europeanen. Het initiatief werd door 153.958 Nederlanders ondertekend. Ze vinden kooien en kisten erg dieronvriendelijk en niet meer van deze tijd.

Het parlement wil dat de Europese Commissie met wetsvoorstellen komt om een einde te maken aan de erbarmelijke omstandigheden waarin miljoenen varkens, kalveren en andere dieren verkeren, vooral in Midden- en Oost-Europa.

Europarlementariër Anja Hazekamp (PvdD): "Elk jaar worden in Europa honderden miljoenen dieren opgesloten in kooien. Hun leven is één grote lijdensweg. Deze dieren hebben geen bewegingsruimte en kunnen zich door ruimtegebrek vaak niet eens omdraaien of uitstrekken."

In verschillende EU-landen, waaronder Nederland, worden al diervriendelijke methodes toegepast die als voorbeeld kunnen dienen. Het parlement stel voor een overgangsperiode voor de boeren in te stellen waarin ze kunnen omschakelen, en te zorgen voor ondersteuning voor de boeren.