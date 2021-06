De overname van de Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub door het moederbedrijf van Thuisbezorgd is definitief. Just Eat Takeaway (JET) meldt donderdag dat de aandeelhouders van de overgenomen partij met de transactie hebben ingestemd.

JET trekt 6,4 miljard euro uit voor Grubhub, dat een netwerk van ongeveer 300.000 restaurants heeft, voornamelijk in de Verenigde Staten.

Instemming van de aandeelhouders van Grubhub was geen zekerheidje; er was een tegenkamp dat vond dat JET te weinig voor het bedrijf betaalt. Het Amerikaanse bedrijf was eerder ook met Uber in gesprek over een overname.

Met de transactie wordt volgens beide bedrijven de grootste bezorgketen buiten China gecreëerd. De keten heeft straks locaties in 25 landen. Het hoofdkantoor van JET blijft in Amsterdam, Grubhub houdt het hoofdkantoor in Chicago.