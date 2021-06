Het aantal faillissementen in Nederland ligt tijdens de coronacrisis tot nu toe aanzienlijk lager dan tijdens de financiële crisis rond 2008, stelt ING donderdag in een rapport. In het eerste jaar sinds het begin van de crisis in maart vorig jaar ging 0,17 procent van de Nederlandse bedrijven failliet. Dat was in het eerste jaar van de financiële crisis 0,57 procent.

Naast de ruime steun door de overheid wijst het ING Economisch Bureau nog twee hoofdoorzaken aan voor het verschil. Bedrijven hebben hun hoeveelheid personeel sneller afgebouwd dan tijdens de financiële crisis. Daarnaast tellen de sectoren waar de grootste problemen optreden in totaal minder bedrijven.

Personele inzet kan nu makkelijker worden afgeschaald door structurele veranderingen zoals de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het verlies aan inkomen voor bedrijven is al met al veel kleiner dan bij de financiële crisis en heel geconcentreerd bij een relatief kleine groep bedrijven, staat in het rapport.

De economen van ING denken dat het aantal faillissementen later nog wel zal oplopen, maar ze zijn positiever geworden over de hevigheid van die golf. Dat komt doordat de economie goed aantrekt en omdat de regelingen voor de terugbetaling van schulden verruimd zijn.

Ondernemers hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te beginnen met het terugbetalen van belastingschulden. Ze krijgen hier nu vijf jaar de tijd voor. Dit was eerder drie jaar vanaf 1 oktober 2021.