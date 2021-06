Stellen stappen de komende tijd weer massaal in het huwelijksbootje nu de lockdown vrijwel voorbij is. Met name voor volgend jaar wordt grote drukte verwacht. Goed nieuws voor onder meer bruidsjurkverkopers, trouwlocaties, fotografen en taartenbakkers, die samen vorig jaar naar schatting 385 miljoen euro aan inkomsten misliepen.

"Er is echt een stuwmeer aan uitgestelde huwelijken", zegt Romy Jakobs Helderman van Stichting Trouwbranche Nederland (STNL).

Bruiloften werden massaal uitgesteld toen in het voorjaar van 2020 de coronapandemie uitbrak. Vorig jaar werden er 50.600 huwelijken gesloten, meldt RTL Nieuws meldt op basis van cijfers van het CBS. In de jaren daarvoor waren dat er gemiddeld zo'n 64.000. Bovendien is een deel van de trouwerijen die wel doorgingen minder uitbundig gevierd.

De trouwbranche voelde dat uiteraard in de portemonnee. Volgens data van Theperfectwedding.nl geven Nederlandse stellen normaal gesproken gemiddeld 15.000 euro uit aan hun bruiloft. Dit levert trouwplanners, cateraars, kappers, bloemisten en andere bedrijven jaarlijks in totaal zo'n 675 miljoen euro op. Vorig jaar was dit dus ruim de helft minder.

Steeds meer stellen besluiten toch weer een datum te prikken voor hun huwelijk nu de contactbeperkende maatregelen zijn versoepeld. "We merken sinds enige tijd dat het drukker aan het worden is. Er is nu meer perspectief", legt Jakobs Helderman uit.

"Veel huwelijken zijn vorig jaar doorgeschoven naar 2021. Maar ook dit jaar was lange tijd sprake van een strenge lockdown, dus die huwelijken zijn opnieuw doorgeschoven, naar volgend jaar. Ook zie je dat sommigen hebben gekozen om de bruiloft klein te houden en om daarna pas het feest te organiseren. Daarom moeten we in 2022 feitelijk drie trouwseizoenen in één keer doen."

Populaire data voor komend jaar al grotendeels volgeboekt

Toch is het nog altijd minder druk dan vóór de coronacrisis, merkt STNL. De verwachting is dat stellen weer massaal gaan plannen als bij de eerstvolgende persconferentie verdere versoepelingen worden aangekondigd. Dat zal echter niet meevallen, want de populaire data zijn voor komend jaar al grotendeels volgeboekt, zegt Jakobs Helderman.

Toch betekent dat niet dat de bedrijven de gemiste omzet van vorig jaar zomaar terug kunnen krijgen. Vooral degenen die op bruiloften aanwezig moeten zijn, zoals fotografen en cateraars, kunnen nooit alle schade inhalen. "Je kunt tenslotte maar op één plek tegelijk zijn."