De Europese Centrale Bank (ECB) gaat nog zeker tot maart volgend jaar door met het opkopen van obligaties, een noodmaatregel die is bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De centrale bank maakte donderdag verder bekend dat de belangrijkste rente op het historisch lage niveau blijft staan.

Dat er niet aan het rentetarief getornd zou worden, werd wel verwacht. Al voor de corona-uitbraak zette de ECB de herfinancieringsrente op 0 procent, wat betekent dat banken gratis geld kunnen lenen bij de centrale bank.

De depositorente staat al tijden op -0,5 procent, waardoor banken geld toeleggen op spaartegoeden die ze bij de ECB in Frankfurt stallen. Deze tarieven blijven voorlopig dus hetzelfde.

Beleggers en economen hielden er wel rekening mee dat de ECB iets zou loslaten over het afbouwen van zijn steunprogramma's. De ECB zei dat het speciale noodaankoopprogramma van obligaties nog zeker tot eind maart volgend jaar loopt en in ieder geval tot de coronacrisis voorbij is.