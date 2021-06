Porsche wordt in Duitsland onder de loep genomen vanwege mogelijk geknoei met CO2-emissiecijfers van sommige benzineauto's. Nieuwswebsite Business Insider meldt dat de Duitse toezichthouder KBA hierover een procedure is begonnen tegen de sportwagenfabrikant.

Metingen van KBA toonden aan dat de CO2-uitstoot van drie modellen de waarden van hun zogeheten typegoedkeuring met meer dan 4 procent overschreed.

In tegenstelling tot stikstofemissie bestaat in Duitsland geen wettelijke limiet voor de CO2-uitstoot van auto's. Maar over de CO2-uitstoot worden wel waardes opgenomen in de goedkeuringspapieren. Dat er mogelijk iets niet klopte, meldde Porsche ongeveer een jaar geleden zelf al aan de autoriteiten, na het uitvoeren van een interne controle.

KBA heeft aan Business Insider bevestigd dat onderzoek wordt gedaan naar Porsche, maar wilde verder niet ingaan op de details. Volgens een brief van de KBA, die Business Insider heeft ingezien, zijn de betrokken modellen oudere versies van de Macan en de Boxster Spyder 981, waarvan er in totaal iets minder dan twintigduizend op de markt zijn.

Deze zouden mogelijk teruggeroepen moeten worden voor een software-update. Porsche heeft laten weten dat de huidige productie van de wagens niet wordt beïnvloed en dat de procedure zich nog in een vroege fase bevindt.

Porsche is een van de autofabrikanten die onder een vergrootglas ligt sinds in 2015 aan het licht kwam dat moederconcern Volkswagen op grote schaal gerommeld heeft met uitstootgegevens van dieselwagens. De kwestie heeft Volkswagen al vele miljarden euro's aan boetes en reparaties gekost.

Ook bijvoorbeeld Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft al forse boetes gekregen voor manipulaties met sjoemelsoftware, waardoor dieselwagens schoner leken dan ze in werkelijkheid waren.