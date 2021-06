De reissector heeft de blik stevig gericht op volgende week. Dinsdag wordt op Europees niveau overlegd over het coronapaspoort dat reizen binnen de Europese Unie (EU) moet vergemakkelijken. Ook verwacht ANVR-directeur Frank Oostdam dat meer landen - waaronder favoriet Frankrijk - van oranje naar geel gaan.

"We denken dat volgende week landen als Spanje, Griekenland, Kroatië én Frankrijk op geel komen te staan", aldus Oostdam. Dat is niet alleen goed nieuws voor de vakantiegangers, maar ook voor de reisbranche. "Dat zijn ook voor de sector hele belangrijke bestemmingen."

Na de aanvankelijke hausse aan boekingen, toen voor de eerste Europese landen het reisadvies van oranje naar geel ging, neemt het enthousiasme nu weer iets af. "Dat komt door alle onduidelijkheid en onzekerheid", zegt de ANVR-directeur.

"Anderzijds was het wel weer goed nieuws dat nog eens acht landen van oranje naar geel gingen."

'Op weg naar groen eerst het geel pakken'

Dat bevestigt volgens de voorman van de reissector dat we op weg zijn naar een geel Europa. "Groen (een land is veilig verklaard, red.) zou helemaal mooi zijn, maar laten we eerst maar eens het geel pakken." Mensen met vakantieplannen hebben wel veel vragen, constateert de ANVR. "Dat is ook logisch, we begeven ons op onbekend terrein."

Komende week gaat volgens Oostdam de kogel door de kerk wat betreft het Europese certificaat, ook wel het coronapaspoort genoemd. "We hopen ook dat de Nederlandse overheid zich houdt aan de belofte dat er een Europese richtlijn voor het certificaat komt. Zodat duidelijk wordt voor wie het bestemd is, wanneer je het kunt krijgen, hoe het zit met het testen van kinderen, om welke testen het dan gaat, hoeveel prikken mensen moeten hebben et cetera."

Als alles gaat zoals de ANVR verwacht, dan wordt het toch nog een mooie zomer voor de vakantieganger en de sector. "We hopen wel dat de blik na de Europese Unie dan ook snel op andere landen gericht kan worden, zoals Turkije. Daar moet ook beweging in komen."