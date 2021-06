Voetbalbond KNVB ergert zich aan een Oranjecommercial van Jumbo. De bond en de supermarktketen bevestigen de onenigheid, na berichtgeving hierover van De Telegraaf.

In de commercial wordt naar de zin van de voetbalbond te veel ingespeeld op de Oranjekoorts in de aanloop naar het aanstaande Europees kampioenschap voetbal, onder meer met een juichcape en het Snollebollekes-nummer Links Rechts, dat tijdens het EK in 2017 het lijflied van het vrouwenelftal werd. Dit alles terwijl Jumbo geen officiële KNVB-partner is. Jumbo-concurrent Albert Heijn is dat wel.

Albert Heijn-CEO Marit van Egmond zegt desgevraagd dat de oranje juichcape iets "tussen de KNVB en Jumbo" is. "De Oranjekoorts loopt op, wij zijn trots op onze actie die heel goed loopt en kijken zeer uit naar de eerste wedstrijd op zondag."

Veel bedrijven grijpen grote voetbaltoernooien aan om allerlei Oranjeacties op touw te zetten. Ook supermarkten doen hieraan mee. Jumbo kwam daarom onlangs met een commercial, waarin naast de juichcape en de Snollebollekes-hit onder meer een Oranjecamping en een Oranjeparade voorbijkomen.

De KNVB vond het allemaal wat te veel van het goede en stuurde een brief naar Jumbo. De supermarktketen meldt inderdaad een brief van de bond te hebben ontvangen, maar wil niets zeggen over de inhoud ervan. Volgens De Telegraaf is Jumbo gevraagd de commercial stop te zetten of aan te passen.

De keten weigert dat, onder meer met het argument dat de commercial niet alleen betrekking heeft op het voetbaltoernooi, dat vrijdag begint, maar ook op andere grote sportevenementen van deze zomer, zoals de Olympische Spelen, de Tour de France en de Formule 1-race in Zandvoort.

Een woordvoerder van de KNVB benadrukt op te komen voor de commerciële belangen van de partners en dat de bond daarom een brief heeft gestuurd naar Jumbo. "Maar daar blijft het bij", aldus de zegsman.

Oranje broekje Bavaria nog buiten schot

Bavaria heeft zover bekend nog geen brief ontvangen voor zijn campagne met een oranje broekje. Tijdens het WK voetbal van 2010 in Zuid-Afrika haalde het biermerk nog de wereldpers met zijn actie met de befaamde jurkjes. Wereldvoetbalbond FIFA verwijderde tientallen vrouwen uit het stadion, nadat ze zich tijdens de wedstrijd Nederland-Denemarken hadden omgekleed.

Twee van hen werden zelfs gearresteerd vanwege illegale commerciële activiteiten in een voetbalstadion. De aanklacht tegen hen werd uiteindelijk ingetrokken.

Tijdens het EK is niet de KNVB, maar de Europese voetbalbond UEFA verantwoordelijk voor alle commerciële uitingen in de Johan Cruijff ArenA, die vier wedstrijden huisvest. De UEFA moet bepalen of uitingen van merken die concurreren met de eigen partners en sponsoren worden toegestaan.