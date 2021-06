Meer bouwen om de woningnood te ledigen en op die manier de markt te normaliseren duurt te lang. Er moet een noodplan komen, waarbij noodwoningen worden gebouwd zoals dat ook gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. Dat bepleit de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) Onno Hoes in gesprek met NU.nl.

"De noodwoningen die na de oorlog werden gebouwd waren kleiner en van mindere kwaliteit, maar sommige daarvan staan nu nog", aldus Hoes. "Gewoon meer bouwen duurt te lang, als er geen noodplan komt raken we verstrikt in procedures en duurt het nog jaren voordat er verbetering op de woningmarkt is."

Dat de Nederlandse woningmarkt volstrekt oververhit is, daar is iedereen het over eens, ook de makelaarsvereniging. "Je kunt als overheid wel vinden dat woningen aan heel veel eisen moeten voldoen, ik denk dat een groot deel van de woningzoekenden genoegen neemt met een kleinere en kwalitatief wat mindere woning. In plaats van overbieden."

Aanbod aan te verkopen woningen droogt op

De krapte op de woningmarkt drijft de huizenprijzen op. Dat lijkt goed nieuws voor de makelaars die bij bemiddeling een percentage van die prijs opstrijken. "Natuurlijk worden veel huizen voor een hoge prijs verkocht en leidt dat tot hogere verdiensten per woning. Anderzijds droogt het aanbod wel op", zegt de NVM-voorzitter.

"Vorig jaar was voor de hele markt een goed jaar, wat wel ongemakkelijk voelde in zo'n jaar. In de zomer was er een groter aanbod van huizen dan normaal in die periode. Mensen leken voor te sorteren op slechtere tijden, maar die tijden komen nog niet." Dat er vorig jaar meer aanbod was, leidt er volgens Hoes ook toe dat het aanbod nu minder is.

Overbieden op huizen lijkt vandaag de dag de norm, maar dat komt volgens Hoes niet doordat de vraagprijzen te laag zijn. "Makelaars blijven kritisch in de waardebepaling van woningen, die kijken naar de bouwkundige waarde en ook naar de gegevens over de stad of wijk. Aan de hand daarvan wordt een prijs vastgesteld waarmee je de markt opgaat."

Jubelton van de ouders helpt mee

Dat die markt overspannen is, komt volgens Hoes door een samenspel aan factoren. "Er is weinig aanbod, de rente is laag, men denkt dat de economie goed blijft gaan." Daarbovenop kunnen mensen tot veertig jaar ook nog belastingvrij een ton voor een woning krijgen, van de ouders bijvoorbeeld. "De jubelton." De voorwaarden voor leningen zijn wel iets strenger door de huizencrisis die volgde op de financiële crisis.

"Toch kunnen veel mensen het gewenste bedrag wel lenen. Maar je zou je moeten afvragen of het bedrag dat van toepassing is op jouw situatie ook klopt bij de woning", stelt Hoes. "Dat zouden financiële instellingen ook moeten doen. Maar als er veel eigen geld wordt ingebracht en de verkoper ziet dat hij of zij een hoog bedrag voor het huis kan krijgen, houdt niemand het tegen."