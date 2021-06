Wie tijdens de eerste lockdown in Nederland zijn baan verloor, was vaak binnen zes maanden weer aan de slag. Zelfs in zwaar getroffen bedrijfstakken als de horeca en de recreatiesector wist een meerderheid binnen een half jaar weer een baan te vinden. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV in zijn donderdag verschenen Arbeidsmarktprognose.

Uit het onderzoek van de instantie blijkt dat 61 procent van degenen die tussen maart en oktober 2020 hun baan verloren binnen zes maanden weer aan het werk was. In de horeca was dat aandeel zelfs 63 procent.

Opvallend is ook dat ontslagen werknemers in de horeca-, recreatie-, sport- en culturele sector vaak een nieuwe baan binnen dezelfde sector wisten te krijgen. In de reisbranche was dat anders. Wie daarin zijn baan kwijtraakte en een andere werkplek vond, deed dat in 90 procent van de gevallen in een andere sector. Voor de luchtvaart was dat percentage 87 procent.

De gevolgen voor degenen die tijdens de tweede lockdown hun baan kwijtraakten, zijn nog niet bekend.

Arbeidsmarkt herstelt in 2022

Door de uitbraak van COVID-19 in maart vorig jaar kreeg de arbeidsmarkt een stevige dreun. Dit jaar treedt het herstel al enigszins op, al gaat het dan vooral om het aantal gewerkte uren.

Het aantal gewerkte uren stijgt dit jaar naar verwachting met 2 procent, nadat het vorig jaar met 3,4 procent is afgenomen. Wel verwacht het UWV dat het aantal banen dit jaar 0,1 procent kleiner zal zijn dan vorig jaar en uitkomt op 10,7 miljoen.

In 2022 vindt verder herstel plaats. De verwachting is dat er volgend jaar 1,3 procent meer banen zijn dan dit jaar, wat neerkomt op een totaal van ongeveer 10,8 miljoen.

Het UWV voegt eraan toe dat de prognoses nog onzeker zijn, omdat niet geheel duidelijk is hoe de pandemie zich de komende tijd ontwikkelt.