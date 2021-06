Energiebedrijf TC Energy en de Canadese provincie Alberta stoppen met de aanleg van de controversiële pijpleiding Keystone XL, dat ruwe olie uit teerzandvelden van Canada naar het zuiden van Verenigde Staten moest gaan vervoeren. Dat maakten het bedrijf en de provincieregering woensdag bekend.

De directe aanleiding is het intrekken van de vergunning door de Amerikaanse president Joe Biden in januari. Volgens hem draagt de pijpleiding bij aan klimaatverandering en heeft die schadelijke effecten voor het milieu. Het was een van zijn eerste beslissingen als president.

De Canadese premier Justin Trudeau betreurde dat besluit, maar wist de afgelopen maanden zijn Amerikaanse collega niet te overtuigen om de vergunning alsnog te verlenen.

Over het project wordt al jaren gesteggeld en de aanleg is meerdere keren uitgesteld. Onder meer president Obama hield de pijpleiding tegen vanwege het verzet van milieugroeperingen. De bouw begon vorig jaar toen voormalig president Donald Trump zijn goedkeuring gaf.

Er was sindsdien al ruim 150 kilometer aangelegd van de geplande 1.930 kilometer lange pijpleiding vanuit Alberta naar het zuiden van de Verenigde Staten. De provincie zegt ruim 1,3 miljard Canadese dollar (bijna een miljard euro) in het project te hebben geïnvesteerd.

Via de pijpleiding zouden dagelijks ruim 830.000 vaten ruwe olie van de Canadese teerzandvelden naar raffinaderijen in de VS gaan. De pijpleiding zou mogelijk duizenden banen creëren in beide landen. In de VS klaagden 21 staten de federale regering aan vanwege het intrekken van de vergunning.